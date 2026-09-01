Let it Die: Offline Edition ora è disponibile su Steam e PS4

Per poterci giocare su PC dovete aver installato l'originale Let it Die, disponibile gratuitamente su Steam e acquistare il DLC "Let it Die": Offline Key a 19,99 euro. Il procedimento è simile per la versione PS4: sul PlayStation Store potrete acquistare separatamente la Offline Key a 19,99 euro se si possiede già il gioco, oppure optare per il bundle gioco + chiave allo stesso prezzo. Una volta ottenuta la chiave, sarà possibile trasferire i dati dalla versione online fino al 30 novembre 2026.

Come promesso nei mesi scorsi, i server di Let it Die sono stati spenti oggi, ma questa non è assolutamente la fine del gioco, ora disponibile in una nuova versione offline, intitolata semplicemente Let it Die: Offline Edition , per PS4 e PC.

Cosa cambia nella Offline EditionCosa cambia nella Offline Edition

Let it Die è un action survival pubblicato da GungHo Online Entertainment e realizzato da Grasshopper Manufacture, uscito nel 2016 su PS4 e nel 2018 su Steam. Con il suo stile sopra le righe, gli elementi roguelike e il multiplayer asincrono, il gioco ci mette alla prova nella scalata della Tower of Barbs, una torre colma di trappole, nemici e boss, guidati dall'iconico Uncle Death, mietitore su skateboard e mascotte del titolo. Se volete saperne di più ecco la nostra recensione. A dicembre dello scorso anno è arrivato anche il sequel, Let it Die: Inferno, su PS5 e PC.

Con la Offline Edition cambiano diversi aspetti del gioco. La valuta premium Death Metal non è più disponibile ed è stata sostituita dalle Kill Coin, ottenibili direttamente in gioco. Tutte le funzionalità online vengono disattivate: il PvP asincrono, ad esempio, è ora rimpiazzato da nemici controllati dalla CPU.

Per un elenco completo delle modifiche introdotte con il passaggio alla versione offline, vi rimandiamo alle note ufficiali dell'aggiornamento 1.85, pubblicate nelle scorse ore.