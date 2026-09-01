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Il controller Pro per Nintendo Switch 2 è in sconto su AliExpress tramite coupon: approfitta della promo

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un codice sconto che fa calare il prezzo del controller Pro per Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   01/09/2026
Controller Pro per Nintendo Switch

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un codice sconto che fa calare il prezzo del controller Pro per Nintendo Switch 2: il coupon è ITAFF06 dal valore di 6€ per un costo totale e finale d'acquisto di 72,25€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 2 e l'8 settembre dalla Francia.

Il Controller Pro per Nintendo Switch 2 è progettato per offrire un'esperienza di gioco completa e versatile, mettendo a disposizione funzionalità pensate per adattarsi a diverse esigenze. Tra queste spicca il pulsante C, che consente di aprire rapidamente il menu GameChat in qualsiasi momento, facilitando l'accesso alle funzioni di comunicazione durante le sessioni di gioco.

Ulteriori dettagli sul controller

Il controller integra inoltre i pulsanti GL e GR, entrambi programmabili e associabili liberamente a qualsiasi altro pulsante, permettendo di personalizzare i comandi e avere determinate funzioni sempre a portata di dita. A completare la dotazione troviamo i controlli di movimento, utili nei giochi compatibili, e il pulsante di acquisizione, per catturare rapidamente schermate e contenuti.

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Sul fronte del feedback, il controller dispone della tecnologia HD Rumble 2, pensata per restituire vibrazioni più dettagliate durante le diverse situazioni di gioco. È presente anche il supporto alle funzionalità amiibo integrato. Per quanto riguarda l'audio, il Controller Pro dispone di un connettore mini jack stereo da 3,5 mm.

#Sconti
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