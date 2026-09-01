Il controller Pro per Nintendo Switch 2 è in sconto su AliExpress tramite coupon: approfitta della promo

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un codice sconto che fa calare il prezzo del controller Pro per Nintendo Switch 2: il coupon è ITAFF06 dal valore di 6€ per un costo totale e finale d'acquisto di 72,25€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 2 e l'8 settembre dalla Francia.

Il Controller Pro per Nintendo Switch 2 è progettato per offrire un'esperienza di gioco completa e versatile, mettendo a disposizione funzionalità pensate per adattarsi a diverse esigenze. Tra queste spicca il pulsante C, che consente di aprire rapidamente il menu GameChat in qualsiasi momento, facilitando l'accesso alle funzioni di comunicazione durante le sessioni di gioco.