Ultima chiamata GeForce NOW: lo sconto da 77 euro scade a giorni (e arrivano 12 giochi)

Il catalogo di luglio: i 12 titoli in arrivo

Il tempismo di questa promozione non è casuale. Gli sconti di NVIDIA viaggiano in parallelo con i celebri Steam Summer Sale, creando la combo perfetta per i videogiocatori: è possibile acquistare centinaia di giochi per PC a prezzi stracciati sui negozi digitali e, contemporaneamente, giocarli in cloud alla massima risoluzione. Questo sistema elimina la necessità di possedere un hardware di fascia alta, permettendo di trasformare vecchi notebook, smartphone, tablet, Mac o semplici Smart TV in macchine da gaming di ultima generazione, senza lunghi download o problemi di spazio sul disco fisso.

I saldi estivi GeForce Now

L'offerta della campagna estiva colpisce direttamente i piani annuali, i più convenienti del listino:

Piano Ultimate (12 mesi): è il pacchetto più pregiato, disponibile con uno sconto fino a 77 euro . Permette di accedere a server dedicati con prestazioni paragonabili a una GeForce RTX 5080, con supporto al gaming in 4K, 120+ FPS, NVIDIA DLSS, Ray Tracing e la tecnologia di riduzione della latenza NVIDIA Reflex.

. Permette di accedere a server dedicati con prestazioni paragonabili a una GeForce RTX 5080, con supporto al gaming in 4K, 120+ FPS, NVIDIA DLSS, Ray Tracing e la tecnologia di riduzione della latenza NVIDIA Reflex. Piano Performance (12 mesi): il pacchetto intermedio beneficia di una riduzione di circa 38 euro, garantendo sessioni di gioco fluide a risoluzione 1440p.

Considerando i costi attuali delle schede video fisiche sul mercato, l'abbonamento annuale scontato si propone come un'alternativa accessibile per aggirare la spesa di un PC desktop tradizionale.

Oltre ai prezzi tagliati, luglio si prospetta un mese ricchissimo sul fronte dei contenuti. Ad aprire le danze questa settimana sono Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains (disponibile su Steam e Ubisoft Connect) e l'indie Meccha Chameleon. Nel corso del mese il catalogo si espanderà poi con uscite di rilievo e debutti al "day one", molti dei quali inclusi direttamente per gli abbonati a Microsoft Game Pass. Di seguito il calendario completo dei prossimi arrivi:

Assassin's Creed Black Flag Resynced (dal 9 luglio su Steam e Ubisoft Connect)

(dal 9 luglio su Steam e Ubisoft Connect) Denshattack! (dal 15 luglio su Steam e Xbox, disponibile su Game Pass)

The Mound: Omen of Cthulhu (dal 15 luglio su Steam)

Heave Ho 2 (dal 16 luglio su Steam)

Fogpiercer (dal 17 luglio su Steam e Xbox, disponibile su Game Pass)

ZeroSpace (dal 20 luglio su Steam)

The Planet Crafter (dal 21 luglio su Xbox, disponibile su Game Pass)

Carnival Hunt (dal 23 luglio su Steam)

The Ranchers (dal 30 luglio su Steam)

Corsair Cove (dal 31 luglio su Steam e Xbox, disponibile su Game Pass).

I giocatori interessati a bloccare il prezzo per un intero anno di streaming dovranno affrettarsi: dopo l'8 luglio i piani annuali torneranno al loro costo standard.