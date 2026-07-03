Il processore AMD Ryzen 9 9950X3D è in sconto su AliExpress: ecco un coupon da riscattare

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Le caratteristiche
Questo processore si basa su memoria DDR5, tecnologia 3D V-Cache, 16 core/32 thread, cache da 144 MB, TDP da 170 W, socket AM5 e frequenza di boost fino a 5,7 GHz. Si tratta di un prodotto che ti permetterà di fare qualsiasi cosa senza alcuna interruzione o rallentamento, dal gaming alla produttività in generale. Il processore è spedito dalla Francia e lo riceverai entro pochi giorni, precisamente tra l'8 e il 13 luglio, mentre i resi sono gratuiti entro 90 giorni.
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