A quanto pare Capcom ha rimosso Denuvo dalla versione PC di Resident Evil 4: una decisione che arriva a quasi tre anni dalla pubblicazione del gioco, ma che molti utenti accoglieranno senz'altro con entusiasmo.

È risaputo, infatti, che l'impiego di questa tecnologia di protezione comporta molto spesso dei problemi, specie per quanto concerne le prestazioni; al punto che alcuni giocatori tendono a boicottare i titoli che la utilizzano, attendendo la rimozione.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a operazioni simili da parte di diversi publisher che avevano inizialmente inserito Denuvo ma che poi hanno scelto di rimuoverlo, spesso in corrispondenza con un periodo meno intenso per quanto concerne le vendite.

Probabilmente l'uso di questa tecnologia si pone ormai come un compromesso a cui è difficile rinunciare in corrispondenza di un lancio importante, nel tentativo di limitare il fenomeno della pirateria, pur con la consapevolezza degli inconvenienti che comporta.