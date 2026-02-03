Google resiste alla crisi: i processori Tensor avranno meno problemi di tutti in termini di spedizioni

Nonostante il Tensor G5 non abbia brillato per prestazioni ed efficienza, nemmeno dopo il passaggio alla litografia avanzata di TSMC, Google beneficerà di una strategia fortemente integrata e di una crescente differenziazione basata sull'intelligenza artificiale .

Secondo le più recenti stime di Counterpoint Research, il mercato globale dei chipset per smartphone è destinato ad affrontare un 2026 complesso, segnato da una significativa carenza di memoria DRAM e NAND . In questo scenario, Google emerge come l'azienda che incontrerà la minore resistenza in termini di spedizioni dei propri SoC Tensor , registrando la crescita anno su anno più elevata tra i principali produttori.

Le spedizioni dei Google Tensor sono destinate a crescere

Le spedizioni dei chipset Tensor sono ora stimate crescere del 18,9% nel 2026, un netto miglioramento rispetto alle precedenti previsioni del 13,3%. Questa crescita sarà sostenuta anche dall'espansione dei dispositivi Pixel oltre i mercati tradizionali di Stati Uniti e Giappone. Il quadro generale, tuttavia, resta negativo per l'intero settore.

Le spedizioni globali di smartphone dovrebbero diminuire del 6,1% su base annua nel 2026, mentre quelle dei chipset caleranno addirittura del 7%. Una delle principali cause è l'aumento dei costi dei componenti di memoria, che ora rappresentano fino al 20% della Bill of Materials (BoM) degli smartphone di fascia alta.