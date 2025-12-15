Tensor G6: Google prende spunto dal Dimensity 9500 di MediaTek, l'ispirazione arriva dalla concorrenza

Secondo le ultime indiscrezioni, Google starebbe cambiando approccio nello sviluppo dei suoi chip Tensor, prendendo ispirazione da alcune scelte architetturali adottate da MediaTek con il Dimensity 9500. Dopo un Tensor G5 giudicato da molti solido ma poco ambizioso, il futuro Tensor G6 sembra voler segnare una svolta più coraggiosa, puntando su prestazioni ed efficienza grazie a un design più all'avanguardia.

Il confronto con il Dimensity 9500 è inevitabile. Il SoC di MediaTek ha dimostrato come un'architettura aggressiva, basata su core ARM di ultima generazione e su una GPU avanzata con supporto al ray tracing, possa garantire un netto vantaggio nei benchmark. Google, al contrario, con il Tensor G5 ha scelto core CPU più datati e una GPU priva di tecnologie avanzate, finendo per restare indietro in diversi scenari.