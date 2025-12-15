Gemini 3 Pro diventa ancora più veloce: Google testa una funzione per usare subito il modello Flash

Secondo alcune indiscrezioni, Google sta testando una nuova funzione che dovrebbe consentire agli utenti di passare attivamente ai modelli più veloci. Deep Think è una funzionalità che consente di provare il ragionamento avanzato di Gemini, ma richiede più tempo, di conseguenza maggiore attesa. Gli utenti che preferiscono ottenere risposte più immediate, potranno disattivare manualmente il ragionamento, passando quindi al modello Flash. Chiaramente si tratta di informazioni da prendere con le pinze, ma vediamo meglio qualche dettaglio in più.

Le nuove opzioni

I colleghi di Android Authority hanno ricevuto una segnalazione relativa a un pulsante "Skip", che appare quando Gemini inizia a riflettere mentre risponde. Come potrete intuire, toccando questo pulsante l'IA smette di ragionare e risponde più rapidamente, passando al modello con meno parametri. Nel video sottostante potete capire meglio di cosa si tratti.

Si tratta comunque di una funzionalità utile per domande meno complesse (cultura generale o matematica), senza dover richiedere un ragionamento attivo e una spiegazione dettagliata. ChatGPT è già dotata di un'opzione simile e sembra che Google abbia già iniziato a testare la novità con alcuni utenti casuali. Questa funzione dovrebbe essere disponibile su tutte le piattaforme, sia mobili che web, in quanto è collegata all'ID Google e non al dispositivo.

A confermare le ipotesi sono i codici scoperti da Android Authority, relative proprio alla funzione che consente di saltare il ragionamento. Come già anticipato non è ancora ufficiale, ma possiamo aspettarci un'eventuale distribuzione su larga scala in futuro. Vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori dettagli.