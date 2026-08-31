Annunciato il film animato Pokémon: Wildcard, la serie torna al cinema dopo sette anni

Dopo una lunga pausa iniziata nel 2020, la serie Pokémon si appresta a tornare nelle sale cinematografiche . In concomitanza con la chiusura dei Campionati Mondiali Pokémon di San Francisco , è stato annunciato Pokémon: Wildcard , un nuovo lungometraggio animato che interrompe un digiuno durato oltre mezza decade. Dal 1998 fino al film I segreti della giungla del 2020, l'uscita estiva di un film dei Pokémon in Giappone era stata infatti un appuntamento annuale fisso.

Il trailer

In base alle prime sequenze mostrate, la pellicola si distaccherà dalle serie animate televisive. Non figurerà lo storico protagonista Ash, né appariranno i personaggi del recente arco narrativo Orizzonti Pokémon. Il teaser video suggerisce invece un ruolo centrale per Mimikyu, confermato da un post sull'account Twitter ufficiale del film che include un gioco di parole in lingua inglese legato al nome della creatura ("Mimic You", ovvero "ti imito").

A livello visivo, nonostante la presenza della classica e trionfale colonna sonora del franchise, il design dei personaggi e i colori scelti per il trailer restituiscono atmosfere più cupe del consueto. Un altro elemento atipico per l'universo animato dei Pokémon è la presenza nel video di un personaggio umano intento a maneggiare le carte del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon.

Inoltre, il logo ufficiale del franchise ha subito una leggera modifica: la seconda lettera "O" presenta un tratto irregolare che richiama il sorriso stilizzato dello stesso Mimikyu.

Anche a livello produttivo ci sono molte novità. Le animazioni sono state affidate allo studio CloverWorks. La regia è curata da Katsuhiko Kitada, che in passato ha lavorato come direttore delle animazioni in serie come L'attacco dei giganti e alla regia di alcune unità del film The First Slam Dunk. Il character design è invece opera di Akemi Hayashi (Banana Fish, Fruits Basket).

Per quanto l'uscita, l'account ufficiale giapponese del film ha dichiarato sui social network: "Per la prima volta dopo circa 7 anni, Pokémon torna al cinema! Un lungometraggio d'animazione completamente nuovo, Pokémon: Wildcard, uscirà nel 2027". Sebbene la data giapponese sia confermata per il 2027, la versione in lingua inglese del teaser si conclude con la dicitura "In arrivo dal 2027 in poi", lasciando intendere che la distribuzione sui mercati internazionali potrebbe estendersi fino al 2028.