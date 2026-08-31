I Campionati Mondiali Pokémon 2027 si terranno a Singapore

Durante la cerimonia di chiusura dell'evento del 2026, di cui abbiamo riportato tutti i vincitori , The Pokémon Company ha annunciato ufficialmente la sede dei prossimi Campionati Mondiali Pokémon . L'edizione del 2027 si svolgerà a Singapore dal 13 al 17 agosto . La decisione segna il ritorno della massima competizione del franchise nel continente asiatico dopo l'edizione del 2023, che era stata ospitata a Yokohama, in Giappone.

Ritorno in oriente

Il primo trailer di presentazione ha svelato anche i tre Pokémon che caratterizzeranno l'iconografia e il merchandise dell'evento: Solgaleo, Celebi e Lapras.

Sui propri canali social, l'azienda ha ufficializzato la notizia dichiarando: "I Campionati Mondiali Pokémon 2027 arrivano a Singapore! Gli allenatori competeranno e i fan festeggeranno al Singapore EXPO durante il fine settimana del 13-15 agosto 2027".

Sul fronte organizzativo è stato comunicato un cambiamento importante rispetto al format attuale: The Pokémon Company ha confermato che PokémonXP, la convention parallela incentrata sugli aspetti comunitari e non competitivi del marchio introdotta quest'anno, non farà parte dell'evento del 2027.

L'annuncio della nuova sede chiude un'edizione 2026 che ha fatto registrare numeri da record. Durante il fine settimana, il Moscone Center di San Francisco ha accolto 50.000 persone. Grazie alla presenza dell'annuale Pokémon Center temporaneo e della nuova area fan PokémonXP, l'evento californiano è risultato il più grande mai organizzato nella storia del franchise. La giornata conclusiva delle finali, trasmessa in diretta dal Chase Center (l'arena dei Golden State Warriors), ha registrato il tutto esaurito, confermando la struttura come il più grande impianto sportivo ad aver mai ospitato un torneo Pokémon.