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Life is Strange Collection per PS5 costa 40 € in meno: recupera i titoli principali della serie

Tra le offerte di Amazon troviamo Life is Strange Collection per PS5 al prezzo minimo storico. Si tratta di un bundle per chi vuole recuperare le avventure della serie.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   31/08/2026
Life is Strange Collection per PS5
Life is Strange: True Colors
Life is Strange: True Colors
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Se sei un appassionato di Life is Strange o non hai ancora recuperato la serie, su Amazon è disponibile la collezione a soli 29,99 € rispetto al prezzo consigliato di 69,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 57%. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Avventure emozionanti e tante decisioni da prendere

Come ti abbiamo anticipato, questa collezione include i cinque capitoli della serie, tra cui: Life is Strange: Remastered, Life is Strange: Before the Storm Remastered, Life is Strange 2, Life is Strange: True Colors e Life is Strange: Double Exposure. Sono inoltre inclusi tutti i DLC. Si tratta quindi dell'occasione perfetta per recuperare la serie, soprattutto se cerchi avventure narrative single-player ricche di emozioni.

Life is Strange: True Colors
Life is Strange: True Colors

Inoltre, i personaggi sono dotati di abilità uniche: Max Caulfield, ad esempio, è in grado di riavvolgere il tempo. Per correttezza specifichiamo che gli unici giochi su disco sono True Colors e Double Exposure, mentre gli altri necessitano di download. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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