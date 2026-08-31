Life is Strange Collection per PS5 costa 40 € in meno: recupera i titoli principali della serie

Se sei un appassionato di Life is Strange o non hai ancora recuperato la serie, su Amazon è disponibile la collezione a soli 29,99 € rispetto al prezzo consigliato di 69,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 57%. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Avventure emozionanti e tante decisioni da prendere
Come ti abbiamo anticipato, questa collezione include i cinque capitoli della serie, tra cui: Life is Strange: Remastered, Life is Strange: Before the Storm Remastered, Life is Strange 2, Life is Strange: True Colors e Life is Strange: Double Exposure. Sono inoltre inclusi tutti i DLC. Si tratta quindi dell'occasione perfetta per recuperare la serie, soprattutto se cerchi avventure narrative single-player ricche di emozioni.
Inoltre, i personaggi sono dotati di abilità uniche: Max Caulfield, ad esempio, è in grado di riavvolgere il tempo. Per correttezza specifichiamo che gli unici giochi su disco sono True Colors e Double Exposure, mentre gli altri necessitano di download. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.