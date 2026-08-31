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Fate/Extra Record passa ad Aniplex, il director Kazuya Niino lascia il progetto

Prosegue lo sviluppo del dungeon crawler di Type-Moon Studio BB: supera lo stallo dovuto all'abbandono del precedente publisher, ma perde il suo director.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   31/08/2026
La copertina di Fate/Extra Record

L'editore Aniplex, che ricordiamo essere controllato da Sony Music Entertainment Japan, ha annunciato ufficialmente che subentrerà come editore per la pubblicazione di Fate/Extra Record, il dungeon crawler sviluppato da Type-Moon Studio BB. Il titolo è il remake di Fate/Extra, originariamente pubblicato nel 2010 per PlayStation Portable, o PSP per gli amici.

Il progetto ha attraversato un percorso di sviluppo molto complesso: annunciato nel 2020 con un'uscita prevista inizialmente per il 2025, è stato rinviato all'anno successivo, per poi subire un'ulteriore battuta d'arresto quando l'editore originale, Bandai Namco Entertainment, si è ritirato dall'accordo nel marzo del 2026.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Nonostante questo cambio di rotta, lo sviluppo non è mai stato interrotto e il nuovo accordo potrebbe far avvicinare la data d'uscita. Attualmente è in corso la transizione comunicativa sotto la gestione del nuovo publisher: i vecchi profili social dedicati al titolo verranno chiusi il 7 settembre a favore di nuove pagine ufficiali. Ulteriori dettagli sul gioco saranno condivisi il mese prossimo.

Fate/EXTRA Record è stato rinviato a data da destinarsi e non sarà più pubblicato da Bandai Namco Fate/EXTRA Record è stato rinviato a data da destinarsi e non sarà più pubblicato da Bandai Namco

Contemporaneamente all'annuncio del nuovo editore, Notes ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale alcune modifiche all'assetto organizzativo di Type-Moon Studio BB e del team di sviluppo. La novità più importante è l'addio di Kazuya Niino, già director del gioco originale del 2010 e finora a capo anche del remake: Niino ha rassegnato le dimissioni, lasciando definitivamente lo studio. Come da sua specifica richiesta, il suo nome non figurerà nei crediti al momento dell'uscita.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Attraverso il proprio profilo sul social network X, Niino si è scusato con gli appassionati per "non essere stato in grado di adempiere ai propri doveri di director", sottolineando tuttavia di essere fiducioso che il resto del team di sviluppo riuscirà a consegnare al pubblico un gioco eccellente.

Fate/Extra Record è attualmente in fase di sviluppo per PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

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