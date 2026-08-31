Fate/Extra Record passa ad Aniplex, il director Kazuya Niino lascia il progetto

L'editore Aniplex , che ricordiamo essere controllato da Sony Music Entertainment Japan, ha annunciato ufficialmente che subentrerà come editore per la pubblicazione di Fate/Extra Record , il dungeon crawler sviluppato da Type-Moon Studio BB. Il titolo è il remake di Fate/Extra , originariamente pubblicato nel 2010 per PlayStation Portable, o PSP per gli amici.

Il progetto ha attraversato un percorso di sviluppo molto complesso: annunciato nel 2020 con un'uscita prevista inizialmente per il 2025, è stato rinviato all'anno successivo, per poi subire un'ulteriore battuta d'arresto quando l'editore originale, Bandai Namco Entertainment, si è ritirato dall'accordo nel marzo del 2026.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nonostante questo cambio di rotta, lo sviluppo non è mai stato interrotto e il nuovo accordo potrebbe far avvicinare la data d'uscita. Attualmente è in corso la transizione comunicativa sotto la gestione del nuovo publisher: i vecchi profili social dedicati al titolo verranno chiusi il 7 settembre a favore di nuove pagine ufficiali. Ulteriori dettagli sul gioco saranno condivisi il mese prossimo.

Contemporaneamente all'annuncio del nuovo editore, Notes ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale alcune modifiche all'assetto organizzativo di Type-Moon Studio BB e del team di sviluppo. La novità più importante è l'addio di Kazuya Niino, già director del gioco originale del 2010 e finora a capo anche del remake: Niino ha rassegnato le dimissioni, lasciando definitivamente lo studio. Come da sua specifica richiesta, il suo nome non figurerà nei crediti al momento dell'uscita.

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Attraverso il proprio profilo sul social network X, Niino si è scusato con gli appassionati per "non essere stato in grado di adempiere ai propri doveri di director", sottolineando tuttavia di essere fiducioso che il resto del team di sviluppo riuscirà a consegnare al pubblico un gioco eccellente.

Fate/Extra Record è attualmente in fase di sviluppo per PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.