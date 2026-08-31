Il Samsung Galaxy S26 FE è disponibile in preordine: One UI 9, fotocamera rinnovata e funzioni IA

Su Amazon è attualmente disponibile in preordine il nuovo Galaxy S26 FE a 799 € in diverse colorazioni. Se sei interessato, puoi preordinare la tua variante preferita cliccando direttamente sui box qui sotto: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 4 settembre 2026, quindi tra pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Tripla fotocamera posteriore e altre caratteristiche
Questo smartphone adotta un comparto fotografico basato su un sensore principale da 50 MP, teleobiettivo da 8 MP e ultra-grandangolare da 12 MP. Come anticipato, si tratta del primo modello della gamma a introdurre One UI 9, con funzioni inedite Galaxy AI. Now Brief, ad esempio, è ancora più personalizzabile grazie a schede configurabili, mentre Now Nudge amplia i suggerimenti alle notifiche. Novità anche per Cerchia e Cerca con Google, che permette di individuare più elementi all'interno della stessa immagine.
Lo smartphone è alimentato dal processore Exynos 2500 e utilizza una batteria da 4.900 mAh. Si tratta comunque di un modello adatto a chi non ha esigenze particolarmente specifiche, quindi potrebbe aver senso attendere ulteriori sconti e risparmiare quanto più possibile, considerate le caratteristiche del prodotto. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.