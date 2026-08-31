Campionati Mondiali Pokémon 2026: tutti i vincitori dell'edizione di San Francisco

I Campionati Mondiali Pokémon 2026 si sono da poco conclusi a San Francisco, in California, chiudendo il più importante evento annuale competitivo dedicato al franchise. Le finali di questa edizione, disputate di domenica, sono state trasmesse in diretta dal Chase Center, l'arena dei Golden State Warriors. La struttura, che rappresenta l'impianto più grande ad aver mai ospitato un torneo Pokémon, ha registrato il tutto esaurito.
I vincitori
L'evento competitivo di quest'anno si è svolto in contemporanea con il Pokémon XP, una convention parallela focalizzata sulla community e sugli aspetti non competitivi dell'universo Pokémon.
Al termine delle competizioni, che ha visto anche alcuni giocatori italiani bannati, sono stati definiti i campioni mondiali per tutte le discipline in gara. Di seguito l'elenco dei vincitori suddivisi per categoria:
- Pokémon Unite: Il team Zeta Division ha conquistato il primo posto sconfiggendo i Komai. L'incontro ha segnato l'ultima apparizione di Pokémon Unite all'interno dei Campionati Mondiali.
- Pokémon GO: Il giocatore GGS489HIROMARU ha vinto il torneo superando Meweedle in finale.
- Pokémon Gioco di Carte Collezionabili (TCG):
- Campione Categoria Junior: Yuta Araki
- Campione Categoria Senior: Jake Ng
- Campione Categoria Master: Andrew Hendrick
- Pokémon Campionati di Videogiochi (VGC):
- Campione Categoria Junior: Kazuke Kage
- Campione Categoria Senior: Vikram Thiagarajan
- Campione Categoria Master: Takuma Yamazaki
Campionati Mondiali Pokémon rappresentano il culmine del circuito competitivo ufficiale di The Pokémon Company International. L'evento annuale riunisce i migliori giocatori provenienti da tutto il mondo, qualificatisi tramite tornei internazionali. La gara si divide in tre fasce d'età (Junior, Senior, Master) e ospita diverse discipline.