Campionati Mondiali Pokémon 2026: tutti i vincitori dell'edizione di San Francisco

I Campionati Mondiali Pokémon 2026 si sono da poco conclusi a San Francisco, in California, chiudendo il più importante evento annuale competitivo dedicato al franchise. Le finali di questa edizione, disputate di domenica, sono state trasmesse in diretta dal Chase Center, l'arena dei Golden State Warriors. La struttura, che rappresenta l'impianto più grande ad aver mai ospitato un torneo Pokémon, ha registrato il tutto esaurito.