La Gamescom 2026 chiude a quota 368mila visitatori, svelate le date dell'edizione 2027

La Gamescom 2026 di Colonia si è conclusa registrando la partecipazione di 368.000 visitatori provenienti da 131 Paesi. Rispetto all'anno precedente, l'afflusso di pubblico dall'estero è aumentato del 6%, consolidando la vocazione internazionale della fiera. L'evento ha occupato l'intera area espositiva disponibile, pari a circa 233.000 metri quadrati.

Numeri sempre più grossi

La manifestazione ha ospitato 1.743 espositori da 66 nazioni, segnando un incremento dell'11% rispetto al 2025. Il 72% delle aziende proveniva dall'estero, organizzate in 48 padiglioni nazionali. Anche il settore B2B ha visto numeri in crescita, con oltre 36.000 visitatori specializzati, di cui circa la metà internazionali. L'organizzazione ha rilevato un particolare aumento di presenze da Brasile, Canada, Paesi Bassi e Stati Uniti, accompagnato da una maggiore partecipazione di figure dirigenziali.

Parallelamente all'evento fisico, la fruizione digitale ha raggiunto i 624 milioni di visualizzazioni complessive. L'evento di apertura, la gamescom Opening Night Live, ha totalizzato 78 milioni di visualizzazioni, mentre lo show dedicato ai titoli indipendenti ha registrato un aumento del 670%, arrivando a 302.000 visualizzazioni. Ha suscitato interesse anche il debutto europeo del format internazionale di speedrunning Games Done Quick, che è stato premiato con il gamescom Heart of Gaming Award per la sua capacità di unire la community.

"Nel 2026, la gamescom ha dato una dimostrazione importante del suo ruolo come piattaforma centrale per l'industria videoludica internazionale", ha dichiarato Felix Falk, Managing Director di game (l'associazione dell'industria videoludica tedesca). "Molti dei numeri dello scorso anno sono stati superati, specialmente in termini di partecipazione internazionale e numero di espositori. Qui si respira la spinta verso il futuro: è ciò che fa avanzare l'industria quest'anno nonostante le sfide, e ciò che rende l'atmosfera della fiera così unica".

Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Gerald Böse, Presidente e CEO di Koelnmesse: "La Gamescom unisce persone da tutto il mondo, combinando l'importanza economica e sociale dei videogiochi su una scala senza pari. Questa è stata un'edizione di grande successo e siamo soddisfatti del suo forte carattere internazionale. Dimostra la crescente rilevanza della fiera come piattaforma di riferimento per chiunque giochi, sviluppi e crei videogiochi".

Il programma della settimana ha incluso anche eventi paralleli di rilievo. La conferenza per sviluppatori Gamescom dev ha registrato 6.200 iscritti (+15%), mentre il Gamescom congress, aperto per la prima volta nella storia dal Presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier, ha visto la partecipazione di oltre 1.100 persone. Il festival cittadino per le strade di Colonia ha infine coinvolto circa 80.000 partecipanti.