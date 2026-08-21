I primi smartphone Motorola con GrapheneOS arriveranno nel 2027 e costeranno più dei Google Pixel

GrapheneOS si prepara ad ampliare il proprio supporto oltre gli smartphone Google Pixel, con l'arrivo dei primi dispositivi Motorola previsto nel 2027. Tuttavia, chi si aspettava telefoni economici con il sistema operativo orientato alla privacy dovrà probabilmente ricredersi: i primi modelli compatibili saranno infatti smartphone di fascia alta, caratterizzati da hardware avanzato e prezzi superiori rispetto ai corrispondenti Pixel.
La scelta dipende soprattutto dai requisiti di sicurezza imposti dal progetto. GrapheneOS ha spiegato che i chipset Snapdragon destinati ai dispositivi flagship offrono attualmente le caratteristiche di sicurezza più adatte alle sue necessità. Al contrario, le piattaforme Qualcomm utilizzate sugli smartphone meno costosi presentano ancora alcune limitazioni legate alla sicurezza e alla durata del supporto software.
Motorola e il supporto software a GrapheneOS
Per il motivo sopracitato, l'arrivo dei modelli Motorola più economici richiederà più tempo. Secondo GrapheneOS, sarà necessario che Motorola garantisca un supporto software più esteso anche sui dispositivi non appartenenti alla fascia premium, così da permettere al progetto di soddisfare i propri standard.
L'espansione rappresenta comunque un passaggio importante per GrapheneOS, finora strettamente associato all'ecosistema Pixel. I progressi compiuti da Qualcomm sul fronte della sicurezza hardware hanno contribuito a rendere possibile il supporto ai dispositivi Motorola, mentre le piattaforme Snapdragon di fascia alta saranno fondamentali per i primi smartphone compatibili.
GrapheneOS e Motorola: un progetto per competere con i principali concorrenti
Il progetto sta inoltre lavorando per rendere più semplice il passaggio alle nuove versioni di Android. L'obiettivo è preparare in anticipo le versioni di GrapheneOS, così da renderle disponibili in concomitanza con il rilascio delle principali nuove versioni del sistema operativo. Per riuscirci, il team dovrà gestire direttamente i repository Git relativi all'AOSP.
Al momento non sono ancora stati indicati i modelli Motorola specifici che riceveranno per primi il supporto ufficiale. Le informazioni disponibili delineano però una strategia precisa: il debutto partirà dai dispositivi più avanzati, mentre per gli smartphone economici sarà necessario attendere.