Sonic Mania 2 è stato cancellato da Sega per uno scontro con gli sviluppatori?

Sonic Mania 2 sarebbe stato cancellato direttamente da Sega in qualche momento delle fasi dello sviluppo del gioco, che pure sarebbe stato inizialmente previsto visto il successo del primo capitolo, a causa principalmente di alcuni attriti fra il publisher e gli sviluppatori.

Questa ricostruzione arriva da Zippo, altro insider che in passato si è dimostrato piuttosto affidabile e che in un recente post sul proprio blog ha riferito alcuni retroscena sulla creazione di Sonic Mania 2, praticamente scomparso prima ancora di essere annunciato in via ufficiale.

Considerando il successo del primo Sonic Mania, che ha portato anche allo sviluppo di Sonic Mania Plus, era quasi naturale aspettarsi un Sonic Mania 2, visto che la voglia da parte del pubblico non manca, le idee per un seguito probabilmente ci sono e la risposta in termini di vendite è stata molto positiva.

Se a questo aggiungiamo dei costi di sviluppo alquanto esigui, almeno rispetto a molte altre produzioni, è facile stupirsi del perché Sega non abbia ancora annunciato un Sonic Mania 2, ma la motivazione sembra essere mantenuta ben segreta all'interno della compagnia nipponica, perché avrebbe a che fare con qualche screzio interno.

Secondo quanto riferito da Zippo, Sega avrebbe cancellato tutti i piani su Sonic Mania 2 a causa di uno scontro con il team Evening Star Studios, il team indie che, formato da appassionati proprio dell'originale Sega, era riuscito a costruire un seguito perfetto con il primo capitolo della serie. Il post non va molto nello specifico ma sembra che la colpa della questione ricada soprattutto su Sega of America, che avrebbe reso l'accordo con gli sviluppatori praticamente impossibile, portando a una rottura con il team.

D'altra parte, proprio nei giorni scorsi è emerso che gli autori di Sonic Mania lavorano a un nuovo platform 3D, soltanto accennato da Evening Star, dunque sembra piuttosto chiaro che il team in questione si stia ora occupando di qualcos'altro.