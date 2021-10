Autori di Sonic Mania lavorano a un nuovo platform 3D

Alcuni degli autori di Sonic Mania hanno deciso di sviluppare un nuovo platform 3D, in base a quanto emerge da teaser e annunci di lavoro da parte di Evening Star Studio, team fondato proprio da uno degli autori alla base del progetto del capitolo della celebre serie Sega.

La storia di Sonic Mania è molto affascinante e la dice lunga sulla passione degli sviluppatori coinvolti: creato per il 25esimo anniversario della serie, il gioco è stato sviluppato in buona parte da Christian Whitehead, game designer australiano che si è formato sulla creazione di rom modificate e port aggiornati dei vecchi Sonic.

Questi lavori l'hanno portato fino al team Headcannon, a lavorare proprio su un capitolo ufficiale della serie, ovvero Sonic Mania, che si è peraltro rivelato uno dei migliori tra quelli usciti in questi anni, portando poi anche a un'edizione espansa e arricchita con Sonic Mania Plus. A questo punto, per Whitehead è giunto il momento di confermarsi con un progetto completamente originale e questo dovrebbe essere il nuovo gioco del suo studio fondato nel 2018, ovvero Evening Star.

La misteriosa silhouette del protagonista del nuovo gioco di Evening Star

Il primo progetto del team dovrebbe basarsi sul personaggio riportato nell'immagine qui sopra, una silhouette che sembra riferirsi a una sorta di personaggio-mascotte in stile alquanto cartoonesco, in linea con i platform classici.



Tra gli annunci di questo team è emerso anche il tweet riportato qui sopra, che cerca 3D Artist, level designer, gameplay Programmer ed engine Programmer per un nuovo progetto basato su un software proprietario chiamato Star Engine. Quest'ultimo sembra sia stato costruito per dedicarsi principalmente a grafica 3D stilizzata, in linea forse con il genere platform 3D, attendiamo a questo punto di avere informazioni ufficiali al riguardo.