Deathloop è il gioco del mese di settembre 2021

Non ci sono particolari discussioni nel rilevare quale sia il gioco del mese di settembre 2021, visto che sia lettori che redazione di Multiplayer.it concordano sul fatto che il titolo vada a Deathloop, il più votato in entrambi i sondaggi, nonostante la concorrenza non sia certo mancata. Il mese di settembre ha visto parecchi titoli interessanti entrare nell'arena del mercato videoludico, ma è evidente che il nuovo sparatutto in prima persona di Arkane sia riuscito a conquistare ancora una volta la critica e il pubblico più attento con il suo stile unico, sia dal punto di vista del gameplay che per concept e costruzione del mondo di gioco. Come quasi sempre succede con il team di sviluppo in questione, a dire la verità: Arkane ci ha abituato a prodotti del genere, che magari non riescono più di tanto a imporsi sul mercato proprio per la loro peculiarità ma affascinano fortemente tutti coloro che hanno una certa esperienza nell'ambito dei videogiochi.

Non è mancata comunque la competizione, visto che diversi altri giochi interessanti sono stati rilasciati nel mese di settembre, come spesso accade per il mese che segna la fine dell'estate a l'avvio del trafficato periodo autunnale, sempre molto attivo per quanto riguarda il mercato videoludico.

Diverse novità assolute, qualche seguito e alcune riproposizioni anche storiche compongono il quadro delle uscite del mese appena concluso, il cui influsso proseguirà ovviamente anche per buona parte di ottobre e dei mesi successivi, con una ricchezza che si riflette anche nella distribuzione dei voti in entrambi i sondaggi, nonostante il risultato sia stato - una volta tanto - univoco sia da una parte che dall'altra. Vediamo dunque come sono andate queste votazioni sul gioco migliore del mese appena trascorso.