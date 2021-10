Tales of Arise, un update gratis porta nuovi livelli di difficoltà e Bonus Battles

Tales of Arise si aggiornerà questa settimana con nuovi contenuti, attraverso anche un update gratis che porterà con sé nuovi livelli di difficoltà e anche ulteriori aggiunte come le Bonus Battles in grado di fornire delle ricompense extra.

Abbiamo visto come questa settimana ci sarà anche il DLC crossover di Sword Art Online, nel quale ci troveremo ad affrontare Kirito e Asuna, ma non è l'unica novità prevista in questi giorni per Tales of Arise, che nello stesso giorno, ovvero il 7 ottobre 2021, otterrà anche contenuti aggiuntivi attraverso una patch gratuita.

Tra questi ci sono due livelli di difficoltà, ovvero "Easiest", che sarà più facile del livello "Story", e "Unknown", che sarà invece più difficile e selettivo di "Chaos".

Il nuovo update aggiunge inoltre tre nuove battaglie bonus a cui possiamo prendere parte per cercare di ottenere alcune ricompense speciali, come armi particolarmente potenti.

Tutto questo va dunque ad arricchire l'esperienza di gioco del nuovo JRPG da parte di Bandai Namco, che si è rivelato un ottimo titolo. Per saperne di più sul gioco in questione, vi rimandiamo alla recensione di Tales of Arise pubblicata su queste pagine nei giorni scorsi.