Tales of Arise: nel DLC crossover di Sword Art Online affronterete Kirito e Asuna

Bandai Namco ha annunciato un DLC crossover con Sword Art Online per Tales of Arise, che permetterà ai giocatori di affrontare niente poco di meno che Kirito e Asuna, nonché ottenere nuove skin per Alphen, Shionne, Law, una Mystic Art speciale.

Il DLC è stato annunciato con un trailer, che potrete visualizzare nel player qui sopra. Lo "Sword Art Online Collaboration Pack" sarà disponibile a partire da giovedì 7 ottobre al prezzo di 1760 yen in Giappone, dunque circa 15 euro per il mercato europeo.

Come accennato in apertura il nuovo DLC permette di affrontare Kirito e Asuna i due protagonisti della celebre serie anime e light novel di Sword Art Online. Vincendo la battaglia, Alphen imparerà una nuova Mystic Art in combinazione con i due personaggi sopracitati e ottenere la spada di Kirito. L'acquisto del DLC include inoltre un costume ispirato a Kirito per Alphen, uno di Asuna per Shionne, nonché un ulteriore costume e capigliatura a tema per Law.

Sempre il 7 ottobre inoltre sarà disponibile un update gratuito per tutti gli utenti che include i livelli di difficoltà "Easiest" e "Unknow", tre battaglie bonus che elargiranno armi speciali e a tema con le skin DLC pubblicate fino ad ora, come ad esempio una fucile ad acqua per Shionne da abbinare al costume da spiaggia.

Tales of Arise pochi giorni fa ha raggiunto e superato il traguardo del milione di copie vendute in tutto il mondo.