Xbox Series X|S: espansione di memoria SSD da 512 GB di Seagate avvistata negli USA

Alcuni negozi in USA hanno iniziato ad esporre materiale pubblicitario di una nuova espansione di memoria SSD da 512GB per Xbox Series X|S di Seagate, dando così credito alle voci di corridoio dello scorso mese.

La segnalazione arriva da WindowsCentral, che ha avvistato in alcuni negozi statunitensi dei volantini promozionali di un SSD esterno da 1GB e la sopracitata espansione di memoria SSD da 512 GB, entrambi prodotti da Seagate, con l'azienda che dovrebbe iniziare a pubblicizzare il prodotto a partire dalla prossima settimana.

Il materiale promozionale della nuova espansione di memoria da 512 GB e l'SSD esterno da 1TB per Xbox Series X|S di Seagate

Nel secondo caso parliamo di un'unita d'espansione praticamente identica a quella disponibile dal lancio delle console Microsoft, ma con metà della memoria e, ovviamente, venduta a un prezzo minore. Stando alle segnalazioni del mese scorso, il nuovo taglio da 512 GB sarà disponibile a partire dal 14 novembre. Il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 125 euro, contro i 250 euro a cui viene venduta quella da 1GB, il che potrebbe rendere il prodotto decisamente allettante per chi vuole espandere lo spazio di archiviazione della propria console senza spendere troppo.

Per conoscere con certezza tutti i dettagli della nuova espansione di memoria non ci resta che attendere novità da parte di Seagate stessa. Nel frattempo da pochi giorni è disponibile per tutti gli utenti Xbox Series X|S il supporto di Dolby Vision, con oltre 100 giochi che già supportano lo standard HDR o che lo faranno a breve.