Xbox Series X e S: il Dolby Vision da ora è disponibile per tutti

Il supporto a Dolby Vision è finalmente arrivato per Xbox Series X e Xbox Series S, con oltre 100 titoli ottimizzati già disponibili ora o nel prossimo futuro.

Il nuovo standard HDR era già in fase di rodaggio da tempo e usufruibile dagli utenti Insider. Il Dolby Vision in pratica è un nuovo tipo di HDR evoluto, che lavora con un'alta gamma dinamica di luminosità e colore e garantisce rispetto al normale HDR 10 una migliore gestione dei contrasti, livelli di nero, saturazione dei colori e resa grafica in generale. Ovviamente per usufruirne è necessario avere una TV o un monitor in grado di supportare il Dolby Vision. Per esserne certi potete controllare direttamente dalla console tramite le impostazioni legate a TV e Display.

Come riportato su Xbox Wire, oltre 100 giochi next gen ottimizzati per Dolby Vision sono già disponibili o lo saranno nel prossimo futuro. Tra questi ovviamente ci sarà anche Halo Infinite, in uscita il prossimo 8 dicembre. Inoltre migliaia di giochi che supportano HDR10 e Auto HDR otterranno dei benefici alla qualità dell'immagine attivando Dolby Vision.

Dolby Vision è compatibile con tutte le feature next-gen delle console Microsoft, come DirectX Raytracing, la modalità Automatic low-latency mode (con HDMI 2.1), framerate fino a 120fps e Variable Refresh Rate (VRR).