Tanti giochi da SEGA per il Tokyo Game Show 2026: ecco la line-up

Anche SEGA sarà al Tokyo Game Show 2026, che si svolgerà dal 17 al 21 settembre al Makuhari Messe di Chiba, in Giappone, con una ricchissima line-up di titoli, tra prossime uscite, aggiornamenti di quelli già sul mercato e quant'altro. Ci saranno anche i giochi di Atlus, sempre più centrale per la compagnia, considerando il successo delle sue serie principali, e diversi editori e sviluppatori partner, che completeranno l'offerta fieristica.
La line-up
Vediamo l'elenco completo dei giochi portati da SEGA al Tokyo Game Show 2026:
- Titoli SEGA / ATLUS
- Crazy Taxi: World Tour (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC) - Demo, gadget, eventi sul palco
- Metaphor: ReFantazio (Switch 2) - Attività, gadget, eventi sul palco
- Persona 4 Revival (PS5, Xbox Series, PC) - Demo, attività, gadget, eventi sul palco
- Sonic Pico Park (PC) - Demo, attività, gadget, eventi sul palco
- Sonic Racing: CrossWorlds (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC) - Demo, gadget, eventi sul palco
- STRANGER THAN HEAVEN (PS5, Xbox Series, PC) - Demo, attività, gadget, eventi sul palco
- Total War: WARHAMMER 40,000 (PS5, Xbox Series, PC) - Demo, attività, gadget, eventi sul palco
- Two Point Hospital: Full Health Collection (PS5, Xbox Series, Switch 2) - Gadget, eventi sul palco
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Titoli dei partner
- Arc System Works
- ABSOLUM (Switch 2)
- DAVE THE DIVER Complete Edition (PS5, Switch 2)
- Demons' Night Fever (PS5, Switch, PC)
- Qliphah in Providence's Shadow (PS5, Switch, PC)
- Dragami Games
- Lollipop Chainsaw New Project (piattaforme da annunciare)
- Electronic Arts
- EA Sports FC 27 (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC)
- GIANTS Software
- Farming Simulator 25 - Espansione "Beans & Alpacas" (PS5, Xbox Series, PC)
- GPTRACK50
- Stupid Never Dies (PS5, PC)
- Kepler Interactive
- Clair Obscur: Expedition 33 (PS5, Xbox Series, PC)
- New Tales
- Kalanoro (PS5, Switch, PC)
- Remedy Entertainment
- CONTROL Resonant (PS5, Xbox Series, PC)
- SHIFT UP
- Stellar Blade Complete Edition (Switch 2)
- Warner Bros. Games
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)
- Arc System Works