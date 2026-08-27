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Tanti giochi da SEGA per il Tokyo Game Show 2026: ecco la line-up

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   27/08/2026
Il logo di Sega in un occhio

Anche SEGA sarà al Tokyo Game Show 2026, che si svolgerà dal 17 al 21 settembre al Makuhari Messe di Chiba, in Giappone, con una ricchissima line-up di titoli, tra prossime uscite, aggiornamenti di quelli già sul mercato e quant'altro. Ci saranno anche i giochi di Atlus, sempre più centrale per la compagnia, considerando il successo delle sue serie principali, e diversi editori e sviluppatori partner, che completeranno l'offerta fieristica.

La line-up

Vediamo l'elenco completo dei giochi portati da SEGA al Tokyo Game Show 2026:

Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven
  • Titoli SEGA / ATLUS
    • Crazy Taxi: World Tour (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC) - Demo, gadget, eventi sul palco
    • Metaphor: ReFantazio (Switch 2) - Attività, gadget, eventi sul palco
    • Persona 4 Revival (PS5, Xbox Series, PC) - Demo, attività, gadget, eventi sul palco
    • Sonic Pico Park (PC) - Demo, attività, gadget, eventi sul palco
    • Sonic Racing: CrossWorlds (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC) - Demo, gadget, eventi sul palco
    • STRANGER THAN HEAVEN (PS5, Xbox Series, PC) - Demo, attività, gadget, eventi sul palco
    • Total War: WARHAMMER 40,000 (PS5, Xbox Series, PC) - Demo, attività, gadget, eventi sul palco
    • Two Point Hospital: Full Health Collection (PS5, Xbox Series, Switch 2) - Gadget, eventi sul palco
  • Crazy Taxi: World Tour è sempre più folle e colorato nel trailer della Gamescom Crazy Taxi: World Tour è sempre più folle e colorato nel trailer della Gamescom

    Titoli dei partner

    • Arc System Works
      • ABSOLUM (Switch 2)
      • DAVE THE DIVER Complete Edition (PS5, Switch 2)
      • Demons' Night Fever (PS5, Switch, PC)
      • Qliphah in Providence's Shadow (PS5, Switch, PC)
    • Dragami Games
      • Lollipop Chainsaw New Project (piattaforme da annunciare)
    • Electronic Arts
      • EA Sports FC 27 (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC)
    • GIANTS Software
      • Farming Simulator 25 - Espansione "Beans & Alpacas" (PS5, Xbox Series, PC)
    • GPTRACK50
      • Stupid Never Dies (PS5, PC)
    • Kepler Interactive
      • Clair Obscur: Expedition 33 (PS5, Xbox Series, PC)
    • New Tales
      • Kalanoro (PS5, Switch, PC)
    • Remedy Entertainment
      • CONTROL Resonant (PS5, Xbox Series, PC)
    • SHIFT UP
      • Stellar Blade Complete Edition (Switch 2)
    • Warner Bros. Games
      • LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)
#Tokyo Game Show
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Tanti giochi da SEGA per il Tokyo Game Show 2026: ecco la line-up