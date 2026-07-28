Crazy Taxi: World Tour apre le registrazioni per il closed network test con un trailer

Sega ha usato l'IA in Crazy Taxi: World Tour e i fan protestano

SEGA ha aperto oggi le registrazioni per il closed network test di Crazy Taxi: World Tour , e lo ha fatto nella maniera migliore possibile: pubblicando un nuovo e spettacolare trailer che ci dà il benvenuto nella West Coast.

I contenuti del closed network test nel dettaglio

Annunciato il mese scorso, Crazy Taxi: World Tour segna il ritorno di una serie storica e il closed network test consentirà a una selezione di utenti di provare questa esperienza in anteprima, come detto nell'ambito di due modalità multiplayer.

Le modalità in questione sono Gara Clienti, in cui fino a sei giocatori si sfideranno per portare a destinazione il maggior numero possibile di passeggeri entro il tempo limite; e Guardie e Taxi, in cui gli utenti saranno divisi in due squadre da tre componenti e dovranno darsi battaglia.

Dal punto di vista dei contenuti, durante i test sarà possibile accedere a due mappe, sei auto e quattro personaggi.