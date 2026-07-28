Crazy Taxi: World Tour apre le registrazioni per il closed network test con un trailer

SEGA ha aperto oggi le registrazioni per il closed network test di Crazy Taxi: World Tour, e lo ha fatto nella maniera migliore possibile: pubblicando un nuovo e spettacolare trailer che ci dà il benvenuto nella West Coast.
Le sequenze del video anticipano la follia con cui ci troveremo ad avere a che fare nel gioco, fra culturisti da lanciare in mare ed enormi quantità di pizze da consegnare in tempi brevi, salti spettacolari per le strade e improbabili boost che spingono il nostro taxi a tutta velocità.
Per registrarsi al closed network test dovrete visitare il sito ufficiale di Crazy Taxi: World Tour, cliccare sul pulsante "register" e inserire tutti i dati richiesti nella speranza di essere selezionati, ma occhio a fare tutto entro il 31 agosto.
I test si svolgeranno dalle 2.00 del 12 settembre alle 2.00 del 14 settembre, ora italiana, e consentiranno di provare due modalità multiplayer al fine di verificare la stabilità dell'infrastruttura prima del lancio ufficiale, previsto per il 2027.
I contenuti del closed network test nel dettaglio
Annunciato il mese scorso, Crazy Taxi: World Tour segna il ritorno di una serie storica e il closed network test consentirà a una selezione di utenti di provare questa esperienza in anteprima, come detto nell'ambito di due modalità multiplayer.
Le modalità in questione sono Gara Clienti, in cui fino a sei giocatori si sfideranno per portare a destinazione il maggior numero possibile di passeggeri entro il tempo limite; e Guardie e Taxi, in cui gli utenti saranno divisi in due squadre da tre componenti e dovranno darsi battaglia.
Dal punto di vista dei contenuti, durante i test sarà possibile accedere a due mappe, sei auto e quattro personaggi.