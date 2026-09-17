Il primo gameplay trailer di Gachiakuta: Breakout fissa il periodo di uscita su PS5, Xbox e Steam

Oltre al nuovo filmato, che trovate qui sotto, lo studio giapponese ha confermato che il gioco arriverà nel corso del 2027 su PS5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

Dal manga e anime al videogioco

Per chi non avesse letto il manga o visto l'anime, Gachiakuta segue la storia di Rudo, un ragazzo cresciuto nei bassifondi della Sfera, una città sospesa che considera tutto ciò che non serve come spazzatura da gettare nell'Abisso.

Dopo essere stato incastrato per un omicidio, Rudo viene condannato e scaraventato in questo mondo infernale di rifiuti, dove gli oggetti abbandonati prendono vita trasformandosi in creature ostili. Qui scopre i Cleaners, un gruppo che combatte i mostri dell'Abisso, e il potere dei Giver, capaci di infondere energia negli oggetti creando armi uniche. Spinto dal desiderio di verità e riscatto, Rudo si unisce ai Cleaners, affrontando un viaggio che esplora temi come disuguaglianza, spreco e valore delle cose considerate inutili.

Stando ai primi dettagli, Gachiakuta: Breakout ripercorre gli eventi principali del manga e si propone come un survival action GDR ad alto tasso di adrenalina in cui i giocatori possono sfruttare le abilità dei Giver, affrontare nemici e boss con un sistema di combattimento rapido e spettacolare, il tutto caratterizzato da un'estetica che riprende fedelmente lo stile graffiante dell'opera originale, tra ambientazioni degradate e personaggi eccentrici.