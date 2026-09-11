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Prenota la Deluxe Edition di Legacy Of Kain: Defiance Remastered per PS5 direttamente su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order della Deluxe Edition di Legacy Of Kain: Defiance Remastered.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   11/09/2026
Legacy Of Kain: Defiance Remastered Deluxe Edition

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order della Deluxe Edition di Legacy Of Kain: Defiance Remastered al prezzo finale di 49,99€. Sarà disponibile a partire del prossimo 13 novembre. Prenota il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Legacy of Kain: Defiance Remastered torna con una veste rinnovata, grazie a una grafica in HD, comandi perfezionati e movimenti della telecamera aggiornati secondo standard più moderni. È inoltre possibile passare in qualsiasi momento dalla nuova grafica ad alta definizione a quella originale. Il gioco propone due protagonisti, Kain e Raziel, ognuno caratterizzato da abilità, stile di combattimento e motivazioni differenti.

Ulteriori dettagli sul gioco

L'avventura conduce attraverso un'ambientazione gotica ricca di città in rovina, templi antichi e imponenti fortezze. L'esplorazione è accompagnata da enigmi ambientali, nemici impegnativi e numerosi segreti da scoprire. La remaster aggiunge inoltre una modalità foto, skin alternative per i personaggi, un database dedicato al mondo di gioco e contenuti inediti, inclusi livelli mai pubblicati dell'edizione originale.

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La Deluxe Edition comprende anche una demo giocabile di Dark Prophecy, il seguito di Defiance mai completato, oltre a un lettore per fumetti digitali basati sui giochi della serie. I sottotitoli e i menu sono localizzati nelle lingue supportate, mentre alcuni materiali bonus e d'archivio sono disponibili esclusivamente in inglese.

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