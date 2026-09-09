OpenAI presenta ChatGPT Images 2.5: ora le immagini sono ancora più precise e dettagliate

OpenAI ha annunciato ChatGPT Images 2.5 , il nuovo modello dedicato alla creazione di immagini per dettagli ancora più accurati e strumenti migliori. Ogni settimana, gli utenti generano oltre 3 miliardi di immagini con il modello Images. Con questo nuovo aggiornamento, OpenAI migliora ulteriormente le prestazioni , riducendo i tempi di generazione e rendendo il processo ancora più veloce. Vediamo di seguito tutti i dettagli, ovviamente con una serie di esempi dimostrativi.

Prima di tutto, i miglioramenti riguardano l'illuminazione e le texture, ora più realistiche e naturali, con un livello di dettaglio maggiore. Molto importante anche l'efficacia nel preservare i soggetti presenti nelle foto di riferimento , senza quindi apportare modifiche incoerenti. La latenza nella generazione delle immagini è stata anche ridotta del 50% rispetto al modello precedente, quindi il processo sarà decisamente più veloce.

Altri miglioramenti

Images 2.5 è ora più efficace nel comprendere istruzioni visive articolate ed è in grado di gestire layout più complessi, tra cui gli sfondi trasparenti. Se invece non avete idee particolarmente chiare, potete scegliere tra diversi template e successivamente aggiungere ulteriori dettagli in base alle vostre esigenze.

Inoltre, se siete riusciti a realizzare un'immagine particolarmente interessante e potenzialmente utile per gli altri utenti, ora potete condividere anche il prompt. Images 2.5 è disponibile già ora per gli utenti di ChatGPT, ChatGPT Work e Codex, nonché nell'API.