OpenAI presenta ChatGPT Images 2.5: ora le immagini sono ancora più precise e dettagliate

OpenAI ha annunciato ChatGPT Images 2.5, il nuovo modello dedicato alla creazione di immagini per dettagli ancora più accurati e strumenti migliori. Ogni settimana, gli utenti generano oltre 3 miliardi di immagini con il modello Images. Con questo nuovo aggiornamento, OpenAI migliora ulteriormente le prestazioni, riducendo i tempi di generazione e rendendo il processo ancora più veloce. Vediamo di seguito tutti i dettagli, ovviamente con una serie di esempi dimostrativi.
Le novità di ChatGPT Images 2.5
Prima di tutto, i miglioramenti riguardano l'illuminazione e le texture, ora più realistiche e naturali, con un livello di dettaglio maggiore. Molto importante anche l'efficacia nel preservare i soggetti presenti nelle foto di riferimento, senza quindi apportare modifiche incoerenti. La latenza nella generazione delle immagini è stata anche ridotta del 50% rispetto al modello precedente, quindi il processo sarà decisamente più veloce.
Come anticipato, OpenAI ha introdotto anche nuovi strumenti pensati per offrire un maggiore controllo sul processo creativo. Sketch, ad esempio, consente di disegnare direttamente nell'applicazione come riferimento per l'immagine da creare. Se volete chiedere a ChatGPT di apportare delle modifiche, potete inserire dei commenti direttamente sulle immagini.
A tal proposito, sono state semplificate le operazioni di modifica mirata, permettendo di ottenere immagini che rispecchiano con maggiore precisione le richieste, mantenendo invariati tutti gli altri dettagli, anche quelli più complessi.
Altri miglioramenti
Images 2.5 è ora più efficace nel comprendere istruzioni visive articolate ed è in grado di gestire layout più complessi, tra cui gli sfondi trasparenti. Se invece non avete idee particolarmente chiare, potete scegliere tra diversi template e successivamente aggiungere ulteriori dettagli in base alle vostre esigenze.
Inoltre, se siete riusciti a realizzare un'immagine particolarmente interessante e potenzialmente utile per gli altri utenti, ora potete condividere anche il prompt. Images 2.5 è disponibile già ora per gli utenti di ChatGPT, ChatGPT Work e Codex, nonché nell'API.