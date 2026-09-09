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Dave the Diver ha raggiunto un traguardo di vendite impressionante

Dave the Diver supera i 10 milioni di copie vendute dal lancio: il successo del titolo di Mintrocket continua a crescere e presto arriverà anche su mobile con una versione ottimizzata per iOS e Android.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   09/09/2026
Dave e compagni in un artwork di Dave the Diver
Dave the Diver
Dave the Diver
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Gli sviluppatori di Mintrocket hanno annunciato che Dave the Diver ha superato quota 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo dal lancio, avvenuto a fine ottobre 2022.

Il gioco era inizialmente approdato su PC tramite Steam, dove ha ricevuto lodi dalla stampa internazionale e dai giocatori, per poi arrivare su Nintendo Switch nel 2023, su PS4 e PS5 nel 2024 e infine su Xbox e Nintendo Switch 2 lo scorso anno.

Presto anche su mobile

Per chi non lo conoscesse, Dave the Diver combina esplorazione subacquea e gestione di un ristorante di sushi: di giorno si pesca nel misterioso Blue Hole, di notte si servono i clienti. Un mix originale di relax, azione e umorismo, impreziosito da una pixel art curata e da personaggi memorabili. Se volete approfondire, vi rimandiamo alla nostra recensione. Il gioco ha ricevuto anche numerosi DLC crossover ed espansioni, tra cui la recente In the Jungle, che introduce decine di nuove attività e avventure.

Dave the Diver - In the Jungle, la recensione del DLC che porta Dave fuori dall'acqua Dave the Diver - In the Jungle, la recensione del DLC che porta Dave fuori dall'acqua

Il prossimo 17 settembre il titolo debutterà anche su iOS e Android, con una conversione realizzata ad hoc e arricchita da funzionalità pensate per i dispositivi mobile. Tra queste spicca il controllo tramite giroscopio per versare il tè al Bancho Sushi: i giocatori potranno inclinare lo smartphone proprio come una teiera reale.

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