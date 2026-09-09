Dave the Diver ha raggiunto un traguardo di vendite impressionante

Gli sviluppatori di Mintrocket hanno annunciato che Dave the Diver ha superato quota 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo dal lancio, avvenuto a fine ottobre 2022.

Il gioco era inizialmente approdato su PC tramite Steam, dove ha ricevuto lodi dalla stampa internazionale e dai giocatori, per poi arrivare su Nintendo Switch nel 2023, su PS4 e PS5 nel 2024 e infine su Xbox e Nintendo Switch 2 lo scorso anno.