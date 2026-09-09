GOG regala una bella avventura, ma sbrigatevi a riscattarla

Per i suoi tradizionali saldi per il rientro a scuola, il negozio digitale GOG ha deciso di regalare l'avventura State of Mind , sviluppata da Daedalic Entertainment e pubblicata originariamente nel 2018. Si tratta di un titolo affascinante quanto sottovalutato, che vi farà sicuramente piacere di riscoprire, visto anche il prezzo a cui lo potete avere.

Come riscattare il gioco

Berlino, 2048. Vi trovate in un mondo segnato da una lunga serie di problemi che sembrano ormai difficili da risolvere: le risorse scarseggiano, l'inquinamento dell'aria e dell'acqua provoca nuove malattie, la criminalità continua a crescere e i conflitti armati sono ancora presenti in diverse parti del pianeta. Governi e grandi aziende sostengono però che il progresso tecnologico possa offrire una soluzione a tutto.

La società è diventata sempre più automatizzata e interconnessa. Droni e robot umanoidi vengono impiegati per sostituire gli esseri umani in numerosi settori, compresi quelli pubblici, mentre i sistemi digitali permettono di monitorare e gestire una quantità crescente di attività quotidiane. La promessa è quella di un futuro più efficiente e sicuro, ma non tutti sono convinti che questa evoluzione rappresenti necessariamente un miglioramento.

Tra le poche persone disposte a criticare apertamente questo modello c'è Richard Nolan, un giornalista che ha scelto di mettere in discussione le conseguenze di un progresso tecnologico portato avanti senza troppe riserve. La sua posizione cambia però radicalmente quando si risveglia in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un'esplosione. Sua moglie e suo figlio sono scomparsi senza lasciare spiegazioni e Richard si ritrova improvvisamente coinvolto in una situazione molto più grande di lui.

Da quel momento, quella che inizialmente sembra una tragedia personale si trasforma progressivamente in una vicenda dai risvolti molto più ampi. Richard si trova al centro dello scontro tra visioni opposte sul futuro dell'umanità, sospeso tra una realtà sempre più distopica e la prospettiva di una società completamente digitalizzata.

Per riscattare State of Mind dovete seguire la solita, semplicissima procedura. Una volta effettuato l'accesso al vostro account GOG, vi basterà raggiungere la pagina principale del negozio e scorrere verso il basso fino a individuare il banner dedicato al gioco gratuito. A quel punto potrete cliccare sul pulsante verde "Add to library", normalmente collocato sulla destra, per aggiungere automaticamente il titolo alla vostra libreria.

Non sono richiesti ulteriori passaggi: una volta completata l'operazione, il gioco resterà associato al vostro account e potrete scaricarlo liberamente. Chissà, forse in futuro potrete anche stamparne la scatola. Dovrete naturalmente essere collegati a GOG con un account valido che non presenti limitazioni. È inoltre consigliabile partire dalla pagina principale del negozio anziché cercare direttamente quella del gioco, dato che quest'ultima potrebbe riportarvi alla pagina principale dell'offerta, facendovi compiere un passaggio in più.