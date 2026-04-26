Spider-Noir, un nuovo trailer in bianco e nero per la serie TV con Nicolas Cage

Prime Video ha pubblicato un nuovo trailer in bianco e nero di Spider-Noir che introduce l'ambientazione e i personaggi della serie TV con Nicolas Cage in arrivo sulla piattaforma streaming di Amazon.
Disponibile a partire dal 27 maggio in una doppia versione, sia a colori che in b/n, Spider-Noir ci porterà in una New York alternativa degli anni '30, fra le strade di una città piena di fumo e di ombre, in cui il crimine dilaga.
Protagonista della storia è Ben Reilly, un detective ormai avanti con gli anni, segnato dal passato, interpretato appunto da Nicolas Cage, che cerca di contrastare la violenza e i soprusi dopo aver ricevuto i poteri di un ragno.
Le origini del personaggio sono dunque molto simili a quelle del più noto Peter Parker, anche se lo stile di questa serie televisiva punta a portare sullo schermo qualcosa di completamente diverso rispetto a quanto visto finora.
Un approccio differente
Presentata lo scorso dicembre, Spider-Noir si muoverà dunque fra atmosfere pulp e un'estetica alla Will Eisner, con Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve) nel ruolo di showrunner e di regista per i primi due episodi.
I co-showrunner e produttori esecutivi Oren Uziel (The Lost City, 22 Jump Street) e Steve Lightfoot (Marvel's The Punisher, Shantaram) hanno creato la serie TV in collaborazione con il team di Spider-Man: Un Nuovo Universo.
Per quanto riguarda infine il cast di Spider-Noir, oltre a Nicolas Cage troveremo Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston e Brendan Gleeson.