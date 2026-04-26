0

Spider-Noir, un nuovo trailer in bianco e nero per la serie TV con Nicolas Cage

Prime Video ha pubblicato un nuovo trailer in bianco e nero, sottotitolato in italiano, per Spider-Noir, la serie televisiva con Nicolas Cage in arrivo il 27 maggio.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   26/04/2026
Il protagonista di Spider-Noir

Prime Video ha pubblicato un nuovo trailer in bianco e nero di Spider-Noir che introduce l'ambientazione e i personaggi della serie TV con Nicolas Cage in arrivo sulla piattaforma streaming di Amazon.

Disponibile a partire dal 27 maggio in una doppia versione, sia a colori che in b/n, Spider-Noir ci porterà in una New York alternativa degli anni '30, fra le strade di una città piena di fumo e di ombre, in cui il crimine dilaga.

Protagonista della storia è Ben Reilly, un detective ormai avanti con gli anni, segnato dal passato, interpretato appunto da Nicolas Cage, che cerca di contrastare la violenza e i soprusi dopo aver ricevuto i poteri di un ragno.

Lo spin-off di Marvel's Spider-Man con Venom è stato cancellato? Arrivano voci contrastanti Lo spin-off di Marvel's Spider-Man con Venom è stato cancellato? Arrivano voci contrastanti

Le origini del personaggio sono dunque molto simili a quelle del più noto Peter Parker, anche se lo stile di questa serie televisiva punta a portare sullo schermo qualcosa di completamente diverso rispetto a quanto visto finora.

Un approccio differente

Presentata lo scorso dicembre, Spider-Noir si muoverà dunque fra atmosfere pulp e un'estetica alla Will Eisner, con Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve) nel ruolo di showrunner e di regista per i primi due episodi.

I co-showrunner e produttori esecutivi Oren Uziel (The Lost City, 22 Jump Street) e Steve Lightfoot (Marvel's The Punisher, Shantaram) hanno creato la serie TV in collaborazione con il team di Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Per quanto riguarda infine il cast di Spider-Noir, oltre a Nicolas Cage troveremo Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston e Brendan Gleeson.

#Serie TV
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Spider-Noir, un nuovo trailer in bianco e nero per la serie TV con Nicolas Cage