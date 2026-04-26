Spider-Noir, un nuovo trailer in bianco e nero per la serie TV con Nicolas Cage

Prime Video ha pubblicato un nuovo trailer in bianco e nero di Spider-Noir che introduce l'ambientazione e i personaggi della serie TV con Nicolas Cage in arrivo sulla piattaforma streaming di Amazon.

Disponibile a partire dal 27 maggio in una doppia versione, sia a colori che in b/n, Spider-Noir ci porterà in una New York alternativa degli anni '30, fra le strade di una città piena di fumo e di ombre, in cui il crimine dilaga.

Protagonista della storia è Ben Reilly, un detective ormai avanti con gli anni, segnato dal passato, interpretato appunto da Nicolas Cage, che cerca di contrastare la violenza e i soprusi dopo aver ricevuto i poteri di un ragno.

Le origini del personaggio sono dunque molto simili a quelle del più noto Peter Parker, anche se lo stile di questa serie televisiva punta a portare sullo schermo qualcosa di completamente diverso rispetto a quanto visto finora.