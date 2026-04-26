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La tastiera meccanica da gaming Logitech G G413 SE è in promozione su Amazon: switch meccanici, anti-ghosting e retrollimunazione

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione attiva sulla tastiera meccanica da gaming Logitech G G413 SE.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   26/04/2026
Tastiera Logitech

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo sulla tastiera meccanica da gaming Logitech G G413 SE: l'offerta prevede uno sconto attivo del 46% per un costo totale e finale d'acquisto di 51,29€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: La Logitech G G413 SE è una tastiera meccanica da gaming full-size progettata per offrire prestazioni elevate e massima durabilità. Il cuore del dispositivo è rappresentato dal solido telaio superiore in lega di alluminio-magnesio spazzolato nero, che garantisce stabilità e un'estetica elegante, esaltata dalla retroilluminazione a LED bianchi.

Ulteriori dettagli sulla tastiera

Pensata per le sessioni di gioco più intense, la tastiera è equipaggiata con copritasti in PBT, un materiale estremamente resistente al calore e all'usura. Gli switch meccanici tattili offrono un feedback preciso e immediato, mentre la combinazione del rollover a 6 tasti e della funzione anti-ghosting assicura prestazioni affidabili anche durante le azioni più concitate, distinguendola dalle comuni tastiere meccaniche.

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Nonostante il profilo essenziale, la G413 SE non rinuncia alla praticità: grazie ai 12 tasti funzione (FN), è possibile gestire con estrema facilità i controlli multimediali, regolare il volume, controllare l'illuminazione e attivare il blocco del tasto Windows per evitare interruzioni accidentali.

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