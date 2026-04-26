L'attentatore di Trump aveva un gioco su Steam, che sta ricevendo tante recensioni negative, ma per il motivo sbagliato

Il mondo del gaming e la cronaca politica si sono improvvisamente intrecciati in seguito alla sparatoria avvenuta durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. Il sospettato, identificato come il trentunenne Cole Tomas Allen , ha un profilo molto distante da quello di un normale attentatore, il che spiegherebbe anche la goffezza del tentativo fatto. Parliamo di un brillante ingegnere, nonché di uno sviluppatore indie con almeno un titolo pubblicato su Steam.

L'attentatore

Originario di Torrance, in California, Allen vanta un curriculum accademico di alto livello. Laureato in ingegneria meccanica al prestigioso California Institute of Technology (Caltech) nel 2017, ha recentemente conseguito un master in informatica nel 2025. Oltre alla sua attività di sviluppatore, Allen lavorava dal 2020 come tutor part-time presso la C2 Education, un centro di preparazione ai test accademici, dove nel dicembre 2024 era stato addirittura premiato come "Insegnante del mese".

Bohrdom, il gioco dell'attentatore

Nel 2018, Allen aveva pubblicato su Steam un gioco chiamato Bohrdom. Paradossalmente, il gioco viene descritto come un titolo di combattimento asimmetrico "non violento", basato sulle abilità dei giocatori e ispirato a dei modelli chimici reali. Venduto a soli 1,99 dollari, è rimasto nell'anonimato per anni con appena tre recensioni. Tuttavia, subito dopo l'identificazione di Allen come attentatore, la pagina Steam di Bohrdom è stata presa d'assalto dal "review bombing", con gli utenti che hanno iniziato a inondare il titolo di commenti negativi legati ai fatti di cronaca.

A questo punto verrebbe da pensare che gli utenti di Steam lo stiano bersagliando per l'attentato. In realtà le cose sono leggermente diverse. La maggior parte delle recensioni lo prende in giro per la goffezza del tentativo, che ha portato al ferimento di un agente di sicurezza della Casa Bianca. Di base lo stanno trollando.

Secondo le ricostruzioni, durante la serata del 25 aprile, Allen sarebbe riuscito a eludere i controlli di sicurezza. Donald Trump ha riferito che il sospettato "ha caricato per 50 iarde" (circa 45 metri) per superare un checkpoint mentre trasportava diverse armi. Le telecamere di sorveglianza lo hanno poi ripreso mentre correva oltre le barricate prima di essere bloccato a terra dagli agenti.

Al momento degli spari, il Presidente Trump, il Vicepresidente JD Vance e la First Lady Melania Trump si trovavano sul palco d'onore. Il Secret Service e le forze dell'ordine sono intervenuti con estrema rapidità, evacuando i leader e mettendo in sicurezza la sala. Trump, rimasto illeso, ha successivamente elogiato il coraggio e l'efficacia degli agenti durante il caos della sparatoria.

Allen, che dal 2018 si autodefinisce un "lavoratore autonomo" nel settore indie, si trova ora in custodia. Le indagini di testate come WIRED confermano che l'uomo avesse una presenza online estremamente ridotta, rendendo ancora più complesso tracciare il percorso che lo ha portato dal laboratorio di robotica del Caltech a un atto di tale gravità.