Il monitor Philips 4K, con refresh rate da 60Hz e da 27" è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione sul monitor Philips da 27" e 4K che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 34% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 151,55€, suo minimo storico. Puoi effettuare l'acquisto direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner dedicato qui giù: Il monitor Philips da 27" rappresenta una soluzione ottimale per chi cerca un equilibrio perfetto tra produttività e intrattenimento multimediale ad alta definizione. Grazie alla risoluzione 4K UHD (2160p) in formato 16:9, il display garantisce immagini nitide e dettagliate in ogni contesto.
Ulteriori dettagli sul monitor
La qualità visiva è supportata dalla tecnologia IPS LED, che assicura precisione cromatica e angoli di visione ampi. L'integrazione dell'HDR (High Dynamic Range) migliora ulteriormente l'esperienza, offrendo colori più vivaci.
Per chi trascorre molte ore davanti allo schermo, Philips ha incluso funzioni dedicate al benessere visivo: la tecnologia Flicker-free elimina lo sfarfallio, mentre la modalità LowBlue riduce le emissioni di luce blu.
Degna di nota è anche la modalità EasyRead, pensata per rendere la lettura di testi piacevole come sulla carta stampata.
Dal punto di vista tecnico, il monitor dispone un tempo di risposta di 4 ms (non adatto al gaming competitivo o di alto livello) e una frequenza di aggiornamento di 60Hz. Completano il profilo gli altoparlanti stereo integrati.