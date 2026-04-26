ARC Raiders ottiene la nuova mappa Riven Tides nel più grosso update in arrivo: data e dettagli

L'aggiornamento ha ora un data di uscita ufficiale e possiamo dedurne anche l'orario di lancio preciso: sarà posto online il 28 aprile, probabilmente alle 11:00 di mattina secondo l'orario italiano, dunque manca veramente poco a questo punto.

Qualche dettaglio sulla nuova mappa e il nuovo ARC

Riven Tides è anche il nome della nuova mappa, che caratterizza per la maggior parte questo grosso aggiornamento in arrivo: non c'è ancora una visione precisa e completa di questa, al di là di qualche teaser pubblicato, ma in base alle informazioni riferite finora possiamo definire almeno tre aree maggiori al suo interno.



La nuova mappa conterrà l'Hotel Exodus, un resort sulla spiaggia e un complesso industriale in rovina che rappresentava un tempo il porto di Exodus.

Sembra essere un'ambientazione molto aperta e caratterizzata da strutture enormi e notevoli cambi di atmosfera, soprattutto passando dal resort e l'hotel al complesso industriale, peraltro con un muro colossale a circondare la parte della città e una sorta di autostrada sopraelevata.

Particolarmente inquietante sembra essere anche il nuovo nemico ARC, che pare essere veramente grande e potente, protagonista solo di alcuni teaser finora in cui viene introdotto un elemento che sembra volare o avere comunque una notevole altezza.

Le teorie principali, in questo senso, sono rappresentate dalla possibilità che si tratti del famoso Bishop, ovvero l'enorme ARC a sei zampe mostrato in alcuni trailer prima del lancio di ARC Raiders, o una sorta di nave volante che è stata avvistata già nell'aggiornamento Shrouded Sky, come elemento che però non interagiva con il giocatore ma che potrebbe tornare in azione in maniera più diretta, in questo caso.

Con Riven Tides dovrebbe arrivare anche una nuova condizione della mappa e si aprirà anche la finestra di accesso alla nuova spedizione, in partenza proprio il 28 aprile e attiva per cinque giorni da tale data.

Di recente, Embark ha riferito di voler effettuare "cambiamenti significativi" alle abilità e ha velocizzato il crafting per evitare che i giocatori "passino troppo tempo nei menù".