ARC Raiders cambia le Spedizioni: ora i punti abilità si ottengono in base ai danni inflitti

Si tratta di un cambiamento effettuato venendo anche incontro ai feedback dei giocatori, poiché gli sviluppatori si sono resi conto che "dedicarsi al grinding per il valore monetario non è proprio l'esperienza più esaltante", dunque hanno deciso di modificare questo aspetto.

Con una nuova comunicazione diretta ai giocatori, Embark Studios ha annunciato un cambiamento importante nella gestione delle Spedizioni di ARC Raiders e in particolare nei requisiti per accedere a queste, con i punti abilità che ora si ottengono in maniera molto diversa: sono infatti basati sui danni inflitti e non sul valore delle scorte accumulate.

Danni invece di valore monetario

Dunque, invece di cercare di accumulare risorse e denaro, per accumulare tutti e cinque i punti abilità "tutti i giocatori che hanno completato il loro Caravan e otterranno la sfida", da completare "infliggendo danni con qualsiasi arma o gadget contro qualsiasi bersaglio (eccetto gli elementi usati per l'addestramento)".

Dettagli sulle spedizioni di ARC Raiders

I giocatori hanno a disposizione 5 giorni per completare questa sfida a base di danni, da martedì a domenica. Il recupero dei punti abilità, invece, resta legato al valore delle scorte: in questo modo, lo stash torna a contare.

Coloro che partono per la loro seconda o terza spedizione hanno la possibilità di recuperare i punti abilità non ottenuti: è necessario completare comunque la sfida basata sui danni prima, ma dopo questa si attiva il sistema di recupero attraverso stash e denaro.

In questo caso, ogni punto richiede 300.000 monete/valore dello stash, dunque si tratta a tutti gli effetti di una sorta di sistema misto.

La finestra temporale della prossima spedizione partirà il 28 aprile alle ore 13:00 italiane e rimarrà aperta per cinque giorni, fino al 4 maggio. Di recente abbiamo visto che circa il 30% dei giocatori di Arc Raiders gioca essenzialmente PvE ed Embark ne è contenta, tra le altre novità è stato velocizzato il crafting per evitare che i giocatori "passino troppo tempo nei menù".