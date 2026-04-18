Xbox Game Pass perderà nove giochi a fine aprile

Siamo vicini ormai a conoscere i giochi che arriveranno tra fine mese e inizio maggio, ma intanto come da tradizione tale annuncio viene preceduto da quello che segnala le partenze dal catalogo, con Xbox Game Pass che perderà nove giochi a fine aprile.
Più che una comunicazione ufficiale, anche in questo caso conta l'aggiornamento applicato all'app di Game Pass, che nella sezione "presto non più disponibili mostra i seguenti titoli":
- Citizen Sleeper (Console, PC, Cloud)
- Creatures of Ava (Console, PC, Cloud)
- Dragon Ball Xenoverse 2 (Console, PC, Cloud)
- Endless Legend 2 (PC)
- Goat Simulator (Console, PC, Cloud)
- Goat Simulator: Remastered (Console, PC, Cloud)
- Hunt: Showdown 1896 (Console, PC, Cloud)
- Revenge of the Savage Planet (Console, PC, Cloud)
- NHL 24 (Console)
In questo caso la schiera dei giochi in partenza è alquanto nutrita e ci sono anche titoli molto interessanti.
Un gruppetto interessante
Tutti i giochi riportati sopra verranno rimossi dal catalogo di Game Pass il 30 aprile, dunque avete ancora un po' di tempo per dedicarvi al loro eventuale completamento, oppure potete procedere all'acquisto per inserirli definitivamente nella libreria, sfruttando anche lo sconto di almeno il 20% presente sui titoli del catalogo Game Pass.
Considerando anche la quantità di giochi introdotti con la scorsa mandata della prima parte di aprile, il bilancio tra titoli in entrata e in uscita dovrebbe comunque rimanere in positivo, ma in questo caso le defezioni sono notevoli.
Tra questi citiamo in particolare Citizen Sleeper, che è uno degli RPG narrativi più interessanti visti di recente, ma anche Dragon Ball Xenoverse 2 per gli appassionati della serie di Akira Toriyama.
Possono risultare molto interessanti anche lo sparatutto Hunt: Showdown 1896 e il particolare Revenge of the Savage Planet, dunque ci sono diverse scelte interessanti tra i giochi partenti.
In ogni caso, la prossima settimana e probabilmente martedì o mercoledì pomeriggio (solitamente intorno alle 15:00) dovrebbe essere pubblicato l'annuncio con i nuovi giochi in arrivo nella seconda parte di aprile in Game Pass.