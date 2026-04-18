Xbox Game Pass perderà nove giochi a fine aprile

Siamo vicini ormai a conoscere i giochi che arriveranno tra fine mese e inizio maggio, ma intanto come da tradizione tale annuncio viene preceduto da quello che segnala le partenze dal catalogo, con Xbox Game Pass che perderà nove giochi a fine aprile.

Più che una comunicazione ufficiale, anche in questo caso conta l'aggiornamento applicato all'app di Game Pass, che nella sezione "presto non più disponibili mostra i seguenti titoli":

Citizen Sleeper (Console, PC, Cloud)

Creatures of Ava (Console, PC, Cloud)

Dragon Ball Xenoverse 2 (Console, PC, Cloud)

Endless Legend 2 (PC)

Goat Simulator (Console, PC, Cloud)

Goat Simulator: Remastered (Console, PC, Cloud)

Hunt: Showdown 1896 (Console, PC, Cloud)

Revenge of the Savage Planet (Console, PC, Cloud)

NHL 24 (Console)

In questo caso la schiera dei giochi in partenza è alquanto nutrita e ci sono anche titoli molto interessanti.