Arc Raiders subirà "cambiamenti significativi" alle abilità: il team ammette che molte sono terribili

Cosa ha detto Embark Studios sulle modifiche ad Arc Raiders

Parlando con Game Maker's Notebook, il design director di Arc Raiders - Virgil Watkins - afferma: "Si è trattato di un grande problema per noi e non credo in alcuna misura che abbiamo risolto la cosa. Ci sono per certo delle abilità che non funzionano come dovrebbero".

Watkins ha anche suggerito che possiamo aspettarci "cambiamenti significativi" in futuro. "Quando è possibile, non mi piace che ci siano modifiche che hanno solo piccoli effetti statistici, ma preferisco abbiano uno scopo." Spiega che desidera che una nuova abilità permetta di fare qualcosa che prima non era possibile.

Ovviamente il problema è fare sì che un sistema del genere sia equilibrato e funzioni sia per chi preferisce giocare in PvE e chi preferisce il PvP. Non sarebbe corretto, spiega Watkins, che certe abilità rendano qualcuno molto più forte nel PvP, rispetto a chi predilige abilità più focalizzate sul PvE.

Ricordiamo infine che ARC Raiders sta bannando chi usa periferiche per invalidi, ma il team promette di risolvere.