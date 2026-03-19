ARC Raiders sta bannando chi usa periferiche per invalidi, ma il team promette di risolvere

ARC Raiders deve continuamente difendersi dai bari, ma purtroppo alle volte le misure prese dal team sono sbagliate, come nel caso di un giocatore con disabilità che si è visto bannare l'account perché stava usando un controller speciale.

Cosa è successo al giocatore di ARC Raiders

Una persona, nota come ClootyBapper nel videogioco sparatutto online, ha creato un post su Reddit dove ha raccontato che a gennaio ha ottenuto una sospensione temporanea, che sarebbe terminata verso la fine di febbraio, pur non avendo mai usato alcun tipo di trucco o cheat. Purtroppo i tentativi di contatto col team non hanno dato buoni risultati e alla fine si è arreso e ha deciso di aspettare che il ban terminasse. Peccato però che a un certo punto ha ottenuto un ban definitivo, con l'accusa di aver "violato il codice di condotta" di ARC Raiders.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Dichiarandosi sconfitto online, senza speranza di poter risolvere la situazione, il giocatore quadriplegico ha raccontato il proprio problema online e il suo post è diventato virale nella community ed è quindi arrivato alle orecchie di Embark, che ha risposto e risolto la situazione.

Come potete vedere poco sopra, Embark Studios ha scritto: "Siamo venuti a conoscenza del fatto che alcuni giocatori che utilizzano periferiche per l'accessibilità vengono bannati dal gioco. Stiamo lavorando duramente per risolvere il problema il prima possibile. Il nostro team di supporto sta esaminando tutti i ricorsi; vi preghiamo di continuare a contattarci se vi è successo. Grazie per averci segnalato la questione."

Ricordiamo poi che Embark Studios farà un'eccezione e risarcirà i giocatori di ARC Raiders ingiustamente penalizzati.