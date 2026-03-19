Death Stranding 2: On the Beach disponibile su PC: ha già superato i picchi di giocatori di Death Stranding

Kojima Productions e Sony hanno annunciato con gioia che Death Stranding 2: On the Beach è disponibile da oggi anche per PC. Dopo pochi minuti dal lancio, su Steam il gioco ha già fatto registrare un picco di giocatori simultanei superiore sia a quello di Death Stranding, sia a quello di Death Stranding: Director's Cut, nonostante il prezzo di 79,99 euro. Insomma, è indubbiamente un titolo che la comunità PC stava aspettando con impazienza.
Primi numeri ottimi
Per la precisione, Death Stranding 2: On the Beach ha esordito con un picco di 54.953 giocatori contemporanei, lì dove il primo capitolo ha raggiunto massimo 32.515 giocatori contemporanei, mentre la Director's Cut 22.080.
Chiaramente è ancora troppo presto per parlare di successo o insuccesso, ma le prospettive sono comunque buone, considerando anche che parliamo di un'avventura single player che esce, oltretutto, lo stesso giorno di Crimson Desert, attesissimo blockbuster fantasy di cui abbiamo pubblicato la recensione in tempi recenti.
A questo punto, a molti farà comodo anche avere un riepilogo dei requisiti di sistema PC necessari per giocare al meglio:
Requisiti di Sistema
Minimi:
- Sistema operativo: Windows 10/11 Version 1909 or newer
- Processore: Intel Core i3-10100, AMD Ryzen 3 3100
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500 XT 8GB
- Memoria: 150 GB di spazio disponibile
- Note aggiuntive: SSD Required
Consigliati:
- Sistema operativo: Windows 10/11 Version 1909 or newer
- Processore: Intel Core i7-11700, AMD Ryzen 7 5700X
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3070, AMD Radeon RX 6800
- Memoria: 150 GB di spazio disponibile
- Note aggiuntive: SSD Required