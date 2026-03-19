Death Stranding 2: On the Beach disponibile su PC: ha già superato i picchi di giocatori di Death Stranding

Kojima Productions e Sony hanno annunciato con gioia che Death Stranding 2: On the Beach è disponibile da oggi anche per PC. Dopo pochi minuti dal lancio, su Steam il gioco ha già fatto registrare un picco di giocatori simultanei superiore sia a quello di Death Stranding, sia a quello di Death Stranding: Director's Cut, nonostante il prezzo di 79,99 euro. Insomma, è indubbiamente un titolo che la comunità PC stava aspettando con impazienza.