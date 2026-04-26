Star Wars: Galactic Racer rinuncia a Denuvo prima del lancio

Addio a Denuvo

La notizia non è solo formale: la rimozione dell'etichetta Denuvo dalla pagina Steam suggerisce che il software anti-pirateria più invasivo e complesso del mercato sia stato definitivamente accantonato.

La risposta della community non si è fatta attendere. Sui social media e nei forum specializzati e piattaforme come Reddit, l'entusiasmo è palpabile. Un utente ha dichiarato che "acquisterà volentieri il gioco ora che non ha Denuvo", mentre un altro ha definito Galactic Racer, senza mezzi termini, un "gioco che vale la pena comprare". Molti ipotizzano che l'editore, Secret Mode, abbia deciso di "tirarsi fuori" dopo aver osservato l'inefficacia del sistema in titoli molto recenti, come Resident Evil Requiem.

Resta da vedere se Secret Mode sostituirà Denuvo con soluzioni alternative o se la scelta segnerà un nuovo standard di fiducia verso l'utenza. Ciò che è certo è che la caduta di una protezione così sofisticata ricorda all'industria una verità innegabile: nessun DRM, per quanto avanzato, può durare per sempre.