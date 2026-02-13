Il gameplay di Star Wars: Galactic Racer è stato mostrato con un trailer

Durante lo State of Play è stato pubblicato il primo trailer del gameplay di Star Wars: Galactic Racer, lo spettacolare gioco di corse che promette di reinventare le sfide del podracing e che sarà disponibile nel 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Il tie-in ci vedrà partecipare alla Galactic League, un campionato non ufficiale che si svolge nelle zone più pericolose dell'Orlo Esterno e che viene gestito dallo spietato Kestar Bool: al comando di un abile pilota, Shade, dovremo gareggiare per fare in modo di cambiare le cose.
Ci troveremo dunque ad affrontare una campagna narrativa in cui le nostre decisioni andranno a influenzare alleanze, rivalità e progressione, nell'ambito di un sistema a bivi arricchito da numerose opzioni per la personalizzazione di ogni elemento.
Potremo modificare landspeeder, speeder bike, skim speeder e podracer montando nuovi componenti, strumenti e potenziamenti ottenuti vincendo gare e completando missioni, collaborando con l'abile meccanica Hibi per creare il veicolo perfetto.
Non solo campagna
Annunciato lo scorso dicembre, Star Wars: Galactic Racers non si limiterà a offrirci una coinvolgente campagna, ma anche altre modalità, come ad esempio un multiplayer online aperto alla partecipazione di un massimo di dodici giocatori in cui contano solo velocità e precisione.
Sarà inoltre presente una modalità Arcade con prove a tempo e sfide di vario genere che ci permetteranno di scalare le classifiche globali, nonché una modalità Scenario in cui dovremo soddisfare condizioni speciali e gareggiare all'interno di tracciati particolarmente impegnativi.