0

Il gameplay di Star Wars: Galactic Racer è stato mostrato con un trailer

Il gameplay di Star Wars: Galactic Racer è stato finalmente mostrato con un trailer, nel corso dello State of Play: diamo un'occhiata alle spettacolari sequenze del nuovo tie-in.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   13/02/2026
Uno dei piloti di Star Wars: Galactic Racer

Durante lo State of Play è stato pubblicato il primo trailer del gameplay di Star Wars: Galactic Racer, lo spettacolare gioco di corse che promette di reinventare le sfide del podracing e che sarà disponibile nel 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il tie-in ci vedrà partecipare alla Galactic League, un campionato non ufficiale che si svolge nelle zone più pericolose dell'Orlo Esterno e che viene gestito dallo spietato Kestar Bool: al comando di un abile pilota, Shade, dovremo gareggiare per fare in modo di cambiare le cose.

Ci troveremo dunque ad affrontare una campagna narrativa in cui le nostre decisioni andranno a influenzare alleanze, rivalità e progressione, nell'ambito di un sistema a bivi arricchito da numerose opzioni per la personalizzazione di ogni elemento.

Star Wars: Galactic Racer è il nuovo gioco di corse ambientato in una galassia lontana lontana Star Wars: Galactic Racer è il nuovo gioco di corse ambientato in una galassia lontana lontana

Potremo modificare landspeeder, speeder bike, skim speeder e podracer montando nuovi componenti, strumenti e potenziamenti ottenuti vincendo gare e completando missioni, collaborando con l'abile meccanica Hibi per creare il veicolo perfetto.

Non solo campagna

Annunciato lo scorso dicembre, Star Wars: Galactic Racers non si limiterà a offrirci una coinvolgente campagna, ma anche altre modalità, come ad esempio un multiplayer online aperto alla partecipazione di un massimo di dodici giocatori in cui contano solo velocità e precisione.

Sarà inoltre presente una modalità Arcade con prove a tempo e sfide di vario genere che ci permetteranno di scalare le classifiche globali, nonché una modalità Scenario in cui dovremo soddisfare condizioni speciali e gareggiare all'interno di tracciati particolarmente impegnativi.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il gameplay di Star Wars: Galactic Racer è stato mostrato con un trailer