Il gameplay di Star Wars: Galactic Racer è stato mostrato con un trailer

Durante lo State of Play è stato pubblicato il primo trailer del gameplay di Star Wars: Galactic Racer, lo spettacolare gioco di corse che promette di reinventare le sfide del podracing e che sarà disponibile nel 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il tie-in ci vedrà partecipare alla Galactic League, un campionato non ufficiale che si svolge nelle zone più pericolose dell'Orlo Esterno e che viene gestito dallo spietato Kestar Bool: al comando di un abile pilota, Shade, dovremo gareggiare per fare in modo di cambiare le cose.

Ci troveremo dunque ad affrontare una campagna narrativa in cui le nostre decisioni andranno a influenzare alleanze, rivalità e progressione, nell'ambito di un sistema a bivi arricchito da numerose opzioni per la personalizzazione di ogni elemento.

Potremo modificare landspeeder, speeder bike, skim speeder e podracer montando nuovi componenti, strumenti e potenziamenti ottenuti vincendo gare e completando missioni, collaborando con l'abile meccanica Hibi per creare il veicolo perfetto.