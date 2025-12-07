Spider-Noir, Amazon rivela nuovi dettagli sulla serie televisiva con Nicolas Cage

Amazon ha rivelato nuovi dettagli su Spider-Noir: la serie televisiva con Nicolas Cage in arrivo sulla piattaforma Prime Video nel corso del 2026 avrà per protagonista una versione alternativa di Ben Reilly e non di Peter Parker.
Come ben sanno i fan dell'Arrampicamuri, nei fumetti Ben Reilly è un clone di Peter Parker che finisce al centro di un lungo arco narrativo in cui dapprima viene incaricato di affrontare Spider-Man ma poi diventa un suo alleato.
Una versione del personaggio ha fatto la propria comparsa anche in Spider-Man: Across the Spider-Verse, insieme alle tantissime varianti di Spider-Man presenti all'interno del lungometraggio dedicato a Miles Morales.
Nella trasposizione televisiva prodotta da Sony, invece, Ben è "un investigatore privato invecchiato e sfortunato, sullo sfondo della New York degli anni '30, costretto a fare i conti con la sua vita passata come unico supereroe della città".
Bianco e nero o a colori?
Disponibile per lo streaming sia in bianco e nero che a colori, Spider-Noir è stato mostrato con un primo poster, anch'esso nelle due colorazioni, e il cast della serie includerà oltre a Cage anche Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston e Brendan Gleeson.
La regia dei primi due episodi è stata affidata a Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve), che è anche produttore esecutivo dello show. I co-showrunner e produttori esecutivi Oren Uziel (The Lost City, 22 Jump Street) e Steve Lightfoot (Marvel's The Punisher, Shantaram) hanno sviluppato la serie insieme al team dietro Spider-Man: Un Nuovo Universo.