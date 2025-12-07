Spider-Noir, Amazon rivela nuovi dettagli sulla serie televisiva con Nicolas Cage

Nella trasposizione televisiva prodotta da Sony, invece, Ben è " un investigatore privato invecchiato e sfortunato , sullo sfondo della New York degli anni '30, costretto a fare i conti con la sua vita passata come unico supereroe della città".

Amazon ha rivelato nuovi dettagli su Spider-Noir : la serie televisiva con Nicolas Cage in arrivo sulla piattaforma Prime Video nel corso del 2026 avrà per protagonista una versione alternativa di Ben Reilly e non di Peter Parker.

Bianco e nero o a colori?

Disponibile per lo streaming sia in bianco e nero che a colori, Spider-Noir è stato mostrato con un primo poster, anch'esso nelle due colorazioni, e il cast della serie includerà oltre a Cage anche Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston e Brendan Gleeson.

La regia dei primi due episodi è stata affidata a Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve), che è anche produttore esecutivo dello show. I co-showrunner e produttori esecutivi Oren Uziel (The Lost City, 22 Jump Street) e Steve Lightfoot (Marvel's The Punisher, Shantaram) hanno sviluppato la serie insieme al team dietro Spider-Man: Un Nuovo Universo.