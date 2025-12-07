Continuano i terremoti ai vertici di Apple: potrebbe essere vicina l'uscita di un'altra figura di spicco

Apple potrebbe essere vicina a un nuovo scossone ai vertici. Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, Johny Srouji, vicepresidente senior delle tecnologie hardware e figura chiave nello sviluppo dei chip Apple Silicon, avrebbe comunicato a Tim Cook di stare "valutando seriamente" l'idea di lasciare l'azienda per unirsi a un'altra realtà nel prossimo futuro.
Già a ottobre erano circolate indiscrezioni sul fatto che Srouji stesse riflettendo sul proprio ruolo all'interno di Apple, ma le nuove informazioni sembrano suggerire che il dirigente sia sempre più orientato verso un addio. Srouji è una delle figure più influenti nella storia recente di Apple: ha guidato la transizione verso i chip proprietari della serie M per i Mac e i processori della serie A per i dispositivi mobili.
L'addio di Srouji sarebbe l'ennesima perdita eccellente in casa Apple
Il possibile addio di Srouji si inserisce in un periodo particolarmente movimentato per la C-suite di Apple. Negli ultimi mesi, infatti, l'azienda ha assistito a numerose partenze di alto profilo. Il COO Jeff Williams, considerato a lungo il possibile successore di Tim Cook, ha annunciato il pensionamento a luglio, avviando un riassetto delle funzioni operative.
A dicembre il ritmo delle uscite è aumentato sensibilmente: il responsabile dell'intelligenza artificiale John Giannandrea ha lasciato il suo incarico, mentre anche la responsabile delle politiche aziendali Lisa Jackson e la general counsel Kate Adams hanno reso note le loro intenzioni di ritirarsi. A sorpresa, Alan Dye, a capo del design dell'interfaccia utente, ha lasciato Apple per unirsi a Meta.
In che momento si trova Apple?
Questi cambiamenti arrivano in un momento delicato per l'azienda, impegnata a trovare un posto solido nel panorama dell'intelligenza artificiale generativa, un settore in cui molti analisti ritengono che Apple stia procedendo con eccessiva cautela.
Le difficoltà nel definire una strategia competitiva nel campo dell'IAI stanno aumentando la pressione sulla leadership, mentre crescono anche le speculazioni sul futuro dello stesso Tim Cook nonostante siano state smentite da Mark Gurman. Tuttavia, il moltiplicarsi di partenze illustri alimenta un clima di incertezza.