Continuano i terremoti ai vertici di Apple: potrebbe essere vicina l'uscita di un'altra figura di spicco

Apple potrebbe essere vicina a un nuovo scossone ai vertici. Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, Johny Srouji, vicepresidente senior delle tecnologie hardware e figura chiave nello sviluppo dei chip Apple Silicon, avrebbe comunicato a Tim Cook di stare "valutando seriamente" l'idea di lasciare l'azienda per unirsi a un'altra realtà nel prossimo futuro.

Già a ottobre erano circolate indiscrezioni sul fatto che Srouji stesse riflettendo sul proprio ruolo all'interno di Apple, ma le nuove informazioni sembrano suggerire che il dirigente sia sempre più orientato verso un addio. Srouji è una delle figure più influenti nella storia recente di Apple: ha guidato la transizione verso i chip proprietari della serie M per i Mac e i processori della serie A per i dispositivi mobili.