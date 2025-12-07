Lo slot microSD potrebbe tornare negli smartphone a causa dei prezzi delle DRAM

Negli ultimi anni il mercato degli smartphone ha abbandonato progressivamente lo slot microSD, una scelta giustificata dai produttori con motivazioni legate al design, alla sicurezza e alla velocità delle memorie interne. In realtà, questa decisione ha garantito alle aziende anche margini di profitto più elevati, spingendo gli utenti verso i modelli con capacità di archiviazione superiore, spesso accompagnati da rincari notevoli.
Tuttavia, il settore potrebbe presto assistere a un inaspettato ritorno di questa caratteristica tanto apprezzata: secondo un nuovo rumor proveniente dalla piattaforma cinese Weibo, alcuni produttori starebbero valutando seriamente la reintroduzione dello slot microSD per far fronte all'attuale crisi dei prezzi della DRAM.
L'aumento del costo delle memorie e il ritorno dello slot per microSD negli smartphone
L'aumento del costo delle memorie, già responsabile dell'uscita di Micron dal settore consumer, sta creando tensioni in tutta la filiera tecnologica. Le previsioni indicano che la carenza di DRAM potrebbe protrarsi almeno fino al quarto trimestre del 2027, con conseguenze pesanti anche per i dispositivi mobili.
Un esempio significativo arriva da Samsung: la divisione Device Solutions avrebbe rifiutato una richiesta di fornitura interna della Mobile Experience, optando per contratti trimestrali più redditizi. Il prezzo di un modulo LPDDR5X da 12 GB ha ormai raggiunto i 70 dollari, più del doppio rispetto ai 33 dollari registrati all'inizio dell'anno.
Lo standard microSD Express può cambiare la gestione dei futuri smartphone
Con costi di produzione in aumento, gli smartphone rischiano di diventare ancora più costosi. Per limitare l'impatto sui consumatori senza compromettere le vendite, i produttori starebbero considerando, dunque, la strategia di reintrodurre lo slot microSD.
In questo modo, gli utenti potrebbero acquistare i modelli base, solitamente meno cari, e ampliarne successivamente la memoria con una scheda esterna. La situazione diventa ancora più interessante grazie allo standard microSD Express, che elimina quasi del tutto i tradizionali colli di bottiglia delle memorie removibili. Nonostante ciò, i dispositivi già in produzione non subiranno modifiche strutturali.