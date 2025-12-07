Lo slot microSD potrebbe tornare negli smartphone a causa dei prezzi delle DRAM

Negli ultimi anni il mercato degli smartphone ha abbandonato progressivamente lo slot microSD, una scelta giustificata dai produttori con motivazioni legate al design, alla sicurezza e alla velocità delle memorie interne. In realtà, questa decisione ha garantito alle aziende anche margini di profitto più elevati, spingendo gli utenti verso i modelli con capacità di archiviazione superiore, spesso accompagnati da rincari notevoli.

Tuttavia, il settore potrebbe presto assistere a un inaspettato ritorno di questa caratteristica tanto apprezzata: secondo un nuovo rumor proveniente dalla piattaforma cinese Weibo, alcuni produttori starebbero valutando seriamente la reintroduzione dello slot microSD per far fronte all'attuale crisi dei prezzi della DRAM.