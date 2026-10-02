Le cuffie da gaming Razer Barracuda X sono in promozione su Amazon: puoi acquistarle in sconto del 26%

Su Amazon è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo delle cuffie da gaming Razer Barracuda X : l'offerta prevede uno sconto attivo del 26% per un costo totale e finale d'acquisto di 88,99€ . Puoi acquistarle direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: Le Razer Barracuda X sono cuffie wireless pensate per offrire versatilità e comodità sia durante le sessioni di gioco sia negli spostamenti quotidiani. La connettività wireless USB-C multipiattaforma a 2,4 GHz permette di utilizzarle con PC, PlayStation, Nintendo Switch e dispositivi Android , passando facilmente da un dispositivo all'altro grazie al dongle USB-C con prolunga USB-A.

Ulteriori dettagli sulle cuffie

Il design ergonomico, con un peso di soli 250 grammi, è pensato per un utilizzo prolungato. I cuscinetti in memory foam traspiranti e gli auricolari girevoli contribuiscono a garantire una vestibilità confortevole, adatta sia alle lunghe sessioni di gioco sia agli spostamenti fuori casa.

A livello audio, le cuffie integrano driver Razer TriForce da 40 mm, progettati per riprodurre alti, medi e bassi distinti, migliorando l'immersione durante il gaming e offrendo un ascolto più dinamico anche con musica e video. Il microfono cardioide rimovibile Razer HyperClear è ottimizzato per ridurre il rumore di fondo e catturare la voce con maggiore nitidezza.

I comandi integrati sotto gli auricolari consentono di gestire comodamente musica, video e chiamate. La batteria offre fino a 20 ore di autonomia.