Smartphone Xiaomi 17 da 256 GB al minimo storico su Amazon: offerta Prime anticipata

Su Amazon è attualmente disponibile lo smartphone Xiaomi 17 da 256 GB a 799,90 € rispetto al prezzo consigliato di 999,90 €, permettendoti di risparmiare il 20%. Si tratta di un'offerta Prime anticipata, in attesa delle promozioni del 6 e 7 ottobre. Se sei interessato, puoi acquistare la tua colorazione preferita cliccando sui box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Ottime fotocamere e buone prestazioni
Questo smartphone è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, in grado di offrire buone prestazioni per un'esperienza fluida. La batteria ha una buona capacità di 6.330 mAh con supporto alla ricarica HyperCharge da 100 W e wireless da 50 W. Il vero protagonista, però, è il comparto fotografico targato Leica. La fotocamera principale è da 50 MP Light Hunter 950 con OIS, oltre a un teleobiettivo flottante da 50 MP e ultra-grandangolare da 50 MP, mentre la fotocamera anteriore è da 50 MP f/2,2.
Nel complesso, quindi, si tratta di un buon prodotto in grado di soddisfare diverse esigenze. Puoi scoprire tutti i dettagli sulle Offerte Prime in arrivo nel nostro articolo.