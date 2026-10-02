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Nintendo Switch OLED è in sconto su AliExpress: usa questo codice per risparmiare ulteriormente

Tra le offerte di AliExpress troviamo la console Nintendo Switch OLED a prezzo scontato. Con il seguente codice e lo sconto PayPal potrai spendere ancora meno.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/10/2026
Nintendo Switch OLED

Su AliExpress è disponibile la console Nintendo Switch OLED a 292,89 €, ma con il codice ITAFF30 potrai risparmiare altri 30 €. Non è tutto, perché con lo sconto PayPal potrai risparmiare ulteriori 20 € scegliendo questo metodo di pagamento. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide fino al 7 ottobre, ma i codici hanno un limite di riscatto e i prodotti potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Display OLED per un'esperienza immersiva

Questa console è dotata di un display OLED da 7" in grado di offrire immagini ancora più nitide. A contribuire sono contrasti migliorati e colori ancora più vivaci e dettagliati. I miglioramenti non si fermano qui ma riguardano anche l'audio, dato che è stato potenziato e rivisto per offrirti un'esperienza ancora più immersiva, insieme a una stabilità superiore in modalità TV.

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Ovviamente, anche in questo caso potrai utilizzare la console in modalità portatile, da tavolo o collegandola al televisore con il dock, in base alle tue preferenze. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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