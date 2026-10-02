L'SSD interno Crucial P310 da 1TB è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo al 30% di sconto

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto dell'SSD interno Crucial P310 da 1TB: l'offerta attiva prevede uno sconto del 30% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 154,98€ . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui in basso: Il Crucial P310 è un SSD interno da 1 TB progettato per offrire prestazioni elevate e velocizzare le attività quotidiane, dal semplice avvio del sistema ai trasferimenti dei file, fino ai caricamenti dei giochi. Grazie all'interfaccia PCIe Gen4, raggiunge velocità di lettura fino a 7.100 MB/s , permettendo di ridurre i tempi di attesa senza rinunciare alla qualità dell'esperienza.

Ulteriori dettagli sull'SSD

L'SSD è pensato anche per aumentare la capacità di archiviazione del dispositivo e prolungarne il ciclo di vita, offrendo spazio aggiuntivo per conservare file, applicazioni e giochi. Crucial offre inoltre una garanzia limitata di 5 anni, a supporto dell'utilizzo nel tempo. Sul fronte del gaming, il Crucial P310 garantisce prestazioni fino a quasi il 20% più veloci negli avvii e durante le sessioni di gioco rispetto ai riferimenti indicati.

Anche la produttività beneficia delle prestazioni dell'unità, con risultati fino al 20% più rapidi nelle attività quotidiane rispetto ad altri SSD Gen4, inclusi l'avvio di Windows e di applicazioni come Adobe Photoshop e Illustrator, oltre all'utilizzo di Microsoft Excel e PowerPoint.