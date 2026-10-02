PS5 Slim ha ricevuto silenziosamente una revisione hardware, con modifiche al sistema di raffreddamento

A rivelarlo è il tecnico e modder Modyfikator89, che ha aperto la recente Limited Edition Wolverine della console scoprendo una serie di modifiche interne più significative del previsto. Secondo il tecnico, non si tratta di un semplice aggiornamento periodico, ma di una revisione strutturale che coinvolge diversi componenti chiave .

Sony ha apportato una nuova revisione hardware a PS5 Slim , introdotta in modo silenzioso e senza alcun annuncio ufficiale per i nuovi modelli in vendita, che includono anche delle interessanti modifiche al sistema di raffreddamento.

Più di un semplice aggiornamento di routine?

Stando alle scoperte del modder, la nuova PS5 Slim utilizza una scheda madre identificata come EDM-051, caratterizzata da un layout differente rispetto alle versioni precedenti. Una delle novità più evidenti è la presenza di una batteria CMOS CR2032 (alimenta il chip responsabile di mantenere alcune impostazioni fondamentali della console quando è spenta, come l'orologio di sistema e dati di basso livello necessari all'avvio), una modifica che semplifica la manutenzione e la sostituzione in caso di guasto.

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Anche l'organizzazione interna della console è stata rivista: Modyfikator89 parla di un design "ridisegnato e semplificato", con un'implementazione dell'HDMI retimer più economica e ottimizzata. Il retimer è il componente che stabilizza il segnale video e riduce il jitter, quindi un redesign può contribuire a migliorare affidabilità e costi produttivi.

La parte più interessante riguarda però il sistema di raffreddamento, che è stato nuovamente aggiornato nonostante la PS5 Slim avesse già ricevuto un miglioramento termico nel 2025. Il tecnico segnala una nuova interfaccia a metallo liquido più simile a quella adottata su PS5 Pro, con una struttura di contenimento ridisegnata per limitare l'esposizione del processore al metallo liquido. Anche il dissipatore presenta differenze evidenti nella costruzione e nei materiali, suggerendo un ulteriore tentativo di ottimizzare la gestione termica e ridurre i costi.

Secondo Modyfikator89, l'area attorno all'APU e alla superficie protettiva del die appare diversa rispetto alla revisione Slim del 2025, segno che Sony ha continuato a lavorare sul design termico per migliorare affidabilità e longevità della console. "Non è solo la stessa Slim con un guscio diverso", ha commentato il tecnico, sottolineando come le modifiche siano più profonde di quanto possa sembrare.

Come già accaduto con altre revisioni hardware delle console PlayStation, queste modifiche non hanno alcun impatto sull'esperienza di gioco. Le revisioni interne sono pensate principalmente per ottimizzare produzione, costi e affidabilità nel lungo periodo, mentre prestazioni, qualità visiva e funzionalità restano identiche. Per questo motivo, chi possiede già una PS5 Slim perfettamente funzionante non ha alcuna necessità di passare al nuovo modello.